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Британия грозит "Северному потоку – 2" санкциями за инцидент с Ryanair в Минске

24 мая, 22:56

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Санкционная политика не является единственным инструментом в британском арсенале, говорит Доминик Рааб

Строительство газопровода "Северный поток - 2"

Строительство газопровода "Северный поток - 2" / Фото: Getty Images

Великобритания может ввести ограничительные меры в отношении российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Ямал – Европа" после принудительнойпосадки авиалайнера Ryanair в Минске.

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Об этом заявил глава МИД Доминик Рааб в парламенте Великобритании, сообщает российское агентство ТАСС.

Глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат спросил дипломата, готово ли британское правительство "сделать следующий шаг" в ответ на действия белорусских властей, и ввести санкции против "Северного потока – 2", а также газопровода "Ямал – Европа", который является источником финансирования для белорусского правительства, так как проходит через территорию республики.

"Был упомянут "Северный поток" и другие возможности [для оказания санкционного давления]. Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнерами, чтобы понять, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти", – отметил Рааб.

Дипломат выразил сомнения, что инцидент с самолетом Rayanair мог произойти без "молчаливого согласия Москвы". Он также заявил о том, что странам Запада необходимо изучать вопрос о том, как лишить власти нелегитимного президента Александра Лукашенко, который якобы слишком тесно сблизился с Москвой.

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При этом он указал, что санкционная политика не является единственным возможным инструментом в британском арсенале, и заявил о необходимости "держать открытой и дверь для дипломатии на случай, если более прагматично настроенные представители [белорусского] режима выразят готовность совершить положительные шаги".

Напомним, Великобритания ввела санкции против Беларуси (под них попали 99 физических и юридических лиц) из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в аэропорту Минска и задержания журналиста Романа Протасевича.

Также напомним, что спустя сутки после задержания Протасевич "нашелся" в минском СИЗО №1. На его лице были видны синяки, ссадины и царапины, но при этом он уверял, что отношение тюремщиков к нему "корректное и по закону", а сам он дает признательные показания об "организации массовых беспорядков в Минске".

Роман Протасевич записал видеообращение Видео: Telegram

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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