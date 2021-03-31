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Борщ подорожал к весне: чего ждать от цен на овощи

31 марта, 09:17

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Из борщевого набора в марте стала дешевле только картошка

В Украине начали повышаться цены на овощи для борща. В марте свекла в опте стоила 6,5 грн/кг, капуста 6 грн, а цена на кило моркови колебалась с 4,5 до 7 грн. Дешевела только картошка – до 7,2 грн/кг. Но в апреле будут дорожать уже все все овощи борщового набора. Об этом говорится в прогнозе цен на апрель 2021 года на сайте "Сегодня".

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Как правило, весной запасы овощей подходят к концу и спрос опережает предложение, объяснили эксперты.

"Обычно на весну овощи прошлого урожая немного добавляют в цене. Те, кто додержал до этого времени продукцию нормального качества, должен был хранить ее в нормальных овощехранилищах, а это довольно серьезные затраты. Понятно, что эти затраты производитель будет компенсировать за счет более высокой цены. Это нормальная практика", – рассказал генеральный директор УКАБ Роман Сластен.

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А вот молодые овощи – особенно ранняя капуста, редис и тепличные огурцы – в апреле обычно начинают дешеветь. Такая динамика сохраняется аж до следующего урожая: старые овощи дорожают, новые – дешевеют.

Напомним, несмотря на подорожание, Украина оказалась в списке стран с самыми низкими ценами на продукты. В продовольственной организации ООН (ФАО) едва ли не самыми дешевыми в мире назвали украинские яблоки и куриные яйца.

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продукты цены овощи капуста свекла УКАБ морковь картошка борщевой набор цены на продукты

Источник: Сегодня

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