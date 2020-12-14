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Борислав Береза предложил уволить Сергея Лещенко из Набсовета "Укрзализныци"

14 декабря, 17:19

Инна Бабур Инна Бабур

Особое возмущение Борислава Березы вызвали махинации Лещенко с доплатами за проведенную антикоррупционную деятельность

Экс-заместитель главы комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Борислав Береза раскритиковал бездеятельность членов Наблюдательного совета "Укрзализныци". Об этом он заявил в эфире авторской программы "Под личный контроль", пишет "Politeka".

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"Чтобы реформы удались, антикоррупционные органы должны наконец проснуться и рыть землю яростно и безжалостно, хватая коррупционеров за руки. Да и посмешище в лице главного железнодорожного "антикоррупционера" Лещенко стоит заменить на кого-то более профессионального, как и остальных сомнительных персонажей в Наблюдательном совете УЗ", – заявил Береза.

По его мнению, огромные зарплаты в набсовете контрастируют с реальной эффективностью этого органа: "Зарплаты руководства и членов Наблюдательного совета "Укрзализныци", их полномочия и функции – отдельная больная тема. Ее можно описать тремя словами: дорого, бессмысленно, вредно для бюджета".

Особое возмущение Борислава Березы вызвали махинации Лещенко с доплатами за проведенную антикоррупционную деятельность.

"И как вишенка на торте – еще 10% сверху своей зарплаты Сергей Лещенко получает как глава комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, образованного при Наблюдательном совете УЗ. Он еще и Андерса Ослунда туда взял! Достойная пара! Скажите, может, кто слышал, как Лещенко озвучил хотя бы одно обвинение кому-то в "Укрзализныце"? Раскрыл хоть малейшую схему, чтобы оправдать свое рыхлое пребывания на этом посту?! Он лишь беспомощно пишет посты и видеообращения в соцсетях", - негодует политик.

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Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро расследовало 21 уголовное производство по фактам коррупции, связанной с деятельностью "Укрзализныци", ориентировочные убытки достигают 1,1 миллиарда гривен.

Основные правонарушения, по заявлениям НАБУ, связаны со злоупотреблениями во время публичных закупок, обслуживания долговых обязательств, осуществления страховой деятельности, а также при предоставлении льгот на тарифы по грузовым перевозкам.

В сентябре 2020 года во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях "Укрзализныци" и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также изъято более 1,2 миллиона гривен, на которые судом наложен арест.

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Укрзализныця Борислав Береза наблюдательный совет Сергей Лещенко
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