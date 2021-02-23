Большой колесный дерибан

В октябре 2020 Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 70 млн грн корпорацию "Интерпайп" и три аффилированные с ней компании за сговор на тендерах "Укрзализныци", на которых государственная компания вела закупку колесных пар. Сумма штрафа мизерная как для объемов поставок этих колес железнодорожной монополии. Тем не менее решение заблокировало участие этих компаний в тендерах. Для "Интерпайп" это огромная статья заработка, потому что Россия закрыла для него свой рынок. Сегодня же компания пытается восстановиться в закупках через украинские суды, пишет "Главком".

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Таким образом, АМКУ признал нарушением законодательства о защите экономической конкуренции согласованные действия (сговор) четырех компаний. Кроме "Интерпайп", речь идет об обществах с ограниченной ответственностью "Ретек", "Транспортные инвестиции" и "Фирма "Интервторпром". На компании наложены штрафы на общую сумму свыше 70 млн грн.



В скандальных закупках колес принимали участие:



ООО "Интерпайп Украина" (г. Днепр) – участник 392 тендеров, победил в 292.

ООО "Ретек" (г. Киев) – участник 44 тендеров, ноль побед. Во всех тендерах был визави "Интерпайп".

ООО "Транспортные Инвестиции" (г. Киев) – участник 40 тендеров, ноль побед. В 37 из 40 закупок соперником был "Интерпайп".

ООО "Фирма "Интервторпром" (г. Харьков) – участник 13 тендеров, ноль побед. В 12 из 13 "конкурентом" был "Интерпайп".

Судя по всему, "Интерпайп" был организатором схемы на тендерах по известным победителям. "Ретек", "Транспортные Инвестиции", "Фирма "Интервторпром" были так называемыми техническими участниками. То есть эти структуры участвовали исключительно для того, чтобы создать при закупке формальную конкуренцию. Подавали свои заявки, чтобы предложение "Интерпайп" выглядело привлекательным.



Антимонопольный комитет уличил эти четыре компании в 42 заранее спланированных тендерах железной дороги на сумму более 700 млн грн. Технически корпорация и менеджмент действовали чрезвычайно примитивно, оставив множество следов.



Самые очевидные из них:

Четыре вышеназванные компании предлагали продукцию исключительно "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" ( "Интерпайп НТЗ"). Все четыре компании связаны между собой общими работниками – более 140 человек, которые в разное время или одновременно работали или занимали руководящие должности друг у друга, и, конечно, у производителя колес.

Все четыре компании арендовали офисы в Днепре, в одном помещении (в т.ч. те компании, которые зарегистрированы в Киеве и Харькове).

Использовалась одна корпоративная электронная почта.

Все четыре компании использовали один IP-адрес для создания и загрузки своих тендерных документов в систему "Прозорро".

Во всех 42 тендерах они подали банковские гарантии и письма от производителя с последовательными порядковыми номерами. То есть, и в банке, и у производителя все четыре компании получали эти документы одновременно. Таким образом, совместно готовились к торгам.

Во всех 42 тендерах четыре компании предлагали цену, равную ожидаемой стоимости. Снижал цену только "Интерпайп", в большинстве случаев на мизерные 0,5%. Признаков конкуренции на этих тендерах не было.

И в завершение: директора всех четырех компаний для получения тендерных гарантий подавали в банк заявления с почтовых ящиков, имеющих одинаковый домен – @m.interpipe.biz.

Полный текст решения Антимонопольного комитета Украины по этой ссылке.

Интересен и такой момент, что цена колес на украинских тендерах была выше цены, по которой их продавали в Россию. Даже несмотря на дополнительные транспортные и налоговые расходы при поставке туда. Но это было до того, как торговый партнер закрыл свой рынок для компании в 2016 году на пять лет.



По подсчетам екс-директора по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрея Рязанцева, коррупционная составляющая соглашения компании с заводом "Интерпайп" достигала 1,2 млрд грн. Были сделаны титанические усилия для отмены российской пошлины. Особые надежды на возобновление экспорта были в конце 2020 года. Тогда подходил к концу срок пошлин и в "Интерпайп" надеялись на прекращение их действия. Для умиротворения России решили даже отозвать все многолетние тяжбы против российской таможенной службы из российских судов.



22 января появилось сообщение об отмене пошлины в 34,22% Евразийским союзом. И когда казалось, что счастье было так близко, Россия взяла и полностью закрыла импорт колес с Украиной. Это уже не пошлина, это де-факто санкции.



Таким образом, для трубно-колесного монополиста на тендерах "Укрализныци" сохранение этого канала сбыта – жизненно важное. Такого возврата не хочет и действующее руководство "Укрзализныци", хотя публично и не комментирует эту ситуацию.



Поэтому, 21 декабря 2020 "Интерпайп" обжаловал решение Антимонопольного комитета в суде.



В январе 2021 иски всех четырех компаний были объединены в одно производство. Рассмотрение по существу запланировано на 17 марта в Хозяйственном суде Киева.

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