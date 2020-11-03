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Большинство членов НКРЭКУ назначены незаконно, – юрист

3 ноября, 14:59

Инна Бабур Инна Бабур

Четыре члена НКРЭКУ, включая главу комиссии Валерия Тарасюка, назначены президентом Владимиром Зеленским вопреки требованиям Конституции

Об этом заявил бывший советник и.о. министра энергетики, юрист Александр Трохимец, пишет "Znaj.ua".

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"Когда я слышу от президента Владимира Зеленского о прозрачном конкурсе по отбору судей Конституционного суда Украины, сразу вспоминаю о неконституционном назначении "временных" членов НКРЭКУ Ольги Бабий, Валерия Тарасюка, Алексея Магды и Руслана Кайдаша. На 3 месяца. А потом такое же неконституционное "узаконивание" их, когда подписывал неконституционные изменения в Закон Украины "О НКРЭКУ"... На 4-5 лет", – написал Трохимец на своей странице в Facebook.

Такие манипуляции, по мнению Трохимца, подрывают доверие к президенту и его обещаниям проводить открытые и прозрачные конкурсы на государственную службу.

Напомним, в октябре Окружной админсуд Киева открыл сразу два производства об увольнении действующего состава НКРЭКУ из-за множества нарушений при их назначении.

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По данным временной следственной комиссии Верховной Рады, которая была создана весной 2020 г., именно НКРЭКУ является ответственной за беспрецедентный по масштабам кризис на энергорынке.

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Ранее подходы НРКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал секретариат Энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор возложил Антимонопольный комитет Украины, потребовав от комиссии прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

Критика деятельности регулятора происходит на фоне коррупционного скандала, связанного с главой комиссии Валерием Тарасюком и его семейным энергетическим бизнесом.

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кризис Конституционный суд НКРЭКУ Президент Зеленский Валерий Тарасюк
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