Большинство членов НКРЭКУ назначены незаконно, – юрист

Об этом заявил бывший советник и.о. министра энергетики, юрист Александр Трохимец, пишет "Znaj.ua".

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"Когда я слышу от президента Владимира Зеленского о прозрачном конкурсе по отбору судей Конституционного суда Украины, сразу вспоминаю о неконституционном назначении "временных" членов НКРЭКУ Ольги Бабий, Валерия Тарасюка, Алексея Магды и Руслана Кайдаша. На 3 месяца. А потом такое же неконституционное "узаконивание" их, когда подписывал неконституционные изменения в Закон Украины "О НКРЭКУ"... На 4-5 лет", – написал Трохимец на своей странице в Facebook.

Такие манипуляции, по мнению Трохимца, подрывают доверие к президенту и его обещаниям проводить открытые и прозрачные конкурсы на государственную службу.

Напомним, в октябре Окружной админсуд Киева открыл сразу два производства об увольнении действующего состава НКРЭКУ из-за множества нарушений при их назначении.

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По данным временной следственной комиссии Верховной Рады, которая была создана весной 2020 г., именно НКРЭКУ является ответственной за беспрецедентный по масштабам кризис на энергорынке.

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Ранее подходы НРКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал секретариат Энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор возложил Антимонопольный комитет Украины, потребовав от комиссии прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

Критика деятельности регулятора происходит на фоне коррупционного скандала, связанного с главой комиссии Валерием Тарасюком и его семейным энергетическим бизнесом.

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