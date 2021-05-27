"Большевик" в списке: в Украине пустят с молотка 7 крупных объектов

Аукционы по продаже государственного имущества пройдут в электронном формате, заверил премьер-министр Шмыгаль. Документы уже готовы

Цех завода "Большевик" / Фото: Укринформ

В 2021 году в Украине выставят на аукционы семь крупных государственных объектов. Это стало возможным после того, как в стране разблокировали большую приватизацию, которую до этого останавливали на время карантина. В список предприятий "на продажу" вошли:

"Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик");

"Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК);

НПЗ;

облэнерго.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время форума UkraineInvest Talks: Dnipro.

"Большая приватизация – это семь объектов. Облэнерго, завод "Большевик", НПЗ, ОГХК. Они подлежат приватизации в этом году, документы подготовлены, все будет происходить через электронные аукционы", - рассказал Шмыгаль.

Шмыгаль также напомнил, что малая приватизация продолжается.

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Напомним, ранее Верховная Рада вернула список госпредприятий, не подлежащих продаже. Прошлый перечень прекратил действовать еще в 2019 году. Этот документ пока что приняли в первом чтении, список еще будут дополнять.

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В 2021 году доходы от приватизации предусмотрены в объеме 12 млрд гривен.

При этом ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в условиях карантина некорректно говорить о большой приватизации, потому что государство не выручит от нее много средств. Вероятно, теперь власти рассчитывают, что ситуация изменилась и потенциальные инвесторы уже адаптировались к карантину.