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Больше половины украинцев могут остаться без пенсий – МОТ

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
19 августа, 06:30
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Причина негативных прогнозов на ближайшие три десятка лет – высокая безработица и теневой рынок труда
Большинство украинцев может остаться без пенсий. Коллаж "Сегодня"
Большинство украинцев может остаться без пенсий. Коллаж "Сегодня" / Фото: УНИАН, Сегодня

Через 30 лет из-за отсутствия "настоящей" пенсионной реформы у 60% пожилых украинцев не будет государственных пенсий. Сейчас только 36% граждан Украины трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) в Украине отчисляют взносы в государственную пенсионную систему.

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Такой прогноз размещен в отчете "Будущее пенсионной системы Украины: адекватность, охват и устойчивость" на сайте Международной организации труда (МОТ).

"Когда охват населения находится на таком низком уровне, применение строгого принципа уплаты взносов с точки зрения пригодности означает, что в конечном счете более 60% людей пожилого возраста не будут получать пенсию, связанную с уплатой взносов", – говорится в сообщении.

Основные причины низкого уровня охвата:

  • относительно "низкое участие населения в рабочей силе" и высокая безработица (в частности для молодежи и женщин);
  • отсутствие регистрации из-за неформальности и занижения заработной платы.

Что предпринимает Кабмин

Правительство планировало начать внедрение накопительной пенсионной системы уже в 2021 году. Это могло бы привлечь в ближайшие 10-15 лет инвестиционный ресурс в размере до 50 миллиардов долларов.

По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пенсии украинцев можно повысить в два раза благодаря введению такой накопительной системы, которая будет работать в дополнение к существующей солидарной.

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В начале августа правительство уже провело учредительное заседание рабочей группы по развитию накопительной пенсионной системы в Украине. Теперь Кабмин надеется, что Верховная Рада после возвращения с летних каникул займется этим вопросом, и уже в 2021 году будут приняты первые законопроекты.

Стоило раньше начинать

Если бы накопительная пенсионная система заработала 16 лет назад, то средние выплаты пенсионерам были бы на 20-25% выше существующих, считают в Министерстве соцполитики. Это произошло бы за счет пенсионных накоплений у людей, которые с 2007 года были бы участниками системы.

По мнению министра соцполитики Марины Лазебной, такой план реализовался бы даже с учетом двух кризисов 2008 и 2014 годов за 14 лет накоплений. Пенсионные накопления составили бы уже более одного триллиона гривен, то есть около 25% ВВП 2020 года.

Обратная сторона медали

Кроме плюсов, эксперты нашли у накопительной пенсионной системы три основных риска:

  • отсутствие регулятора, который мог бы тщательно контролировать деятельность пенсионных фондов;
  • нехватка надежных инвестиционных инструментов, которые позволят сохранить деньги и обеспечить им работу на экономику;
  • отсутствие четкой системы возврата пенсионных активов в случае ликвидации эмитентов ценных бумаг и банков.

Какой выход

В Раду уже подали очередной законопроект (№2683-3) о накопительных пенсиях. Документ предусматривает, что с 2023 года заработает совместное обязательное отчисление взносов с работника и работодателя (частные предприниматели-физлица могут это делать самостоятельно), но оно меньше, чем предлагалось ранее: по 2% от зарплаты в месяц, в сумме 4%.

До этого оно было от 1% с работника и работодателя с постепенным повышением в течение нескольких лет до 7% в сумме. Чтобы не увеличивать расходы бизнеса и не уменьшать зарплату работника, предложено на 2% уменьшить единый соцвзнос (с 22% до 20%) и налог на доходы физических лиц (с 18% до 16%).

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Напомним, Министерство социальной политики расписало правила введения ежемесячной доплаты по 300 гривен пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. Выплаты собираются начать с 1 октября 2022 года, а с 2023 года ввести их индексацию.

В то же время с 1 сентября получателей пенсий не будут массово переводить на обслуживание в банки. У пенсионеров останется два варианта получения выплат: по месту проживания в пределах Украины через организации, осуществляющие выплаты и доставку пенсий (по факту – через "Укрпочту"); через учреждения банков.

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