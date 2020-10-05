Больше документов и услуг: Минцифры представило приложение "Дія 2.0"

Пока еще не везде принимают цифровые документы, признал Федоров

Министерство трансформации запустило обновленную версию мобильного приложения "Дія 2.0". Приложение теперь содержит ряд необходимых для каждого человека документов, а также постепенно становится платежным инструментом.

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Об этом во время презентации обновленного приложения заявил глава ведомства Михаил Федоров.

По его словам, приложение "Дія 2.0" прошло два пен-теста на выявление уязвимости и получило аттестат соответствия КСЗИ (Комплексной системы защиты информации).

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В смартфоне можно будет использовать такие документы:

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свидетельство о рождении ребенка;

место регистрации (уже доступно в Харькове, через несколько дней – в Киеве, через год – по всей Украине);

справка внутренне перемещенного лица;

налоговый номер;

техпаспорт на авто.

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Теперь онлайн можно будет:

зарегистрировать не только ФЛП (физлицо предприниматель, ФОП – укр.), он и ООО;

(физлицо предприниматель, ФОП – укр.), он и ООО; оплатить штраф;

оплатить долги исполнительных производств (человек получает уведомление об открытии производства и может оплатить штраф).

Михаил Федоров анонсировал, что в апреле следующего года появится больше государственных услуг, которые можно будет оплатить онлайн. При этом министр признал, что не везде еще принимают цифровые документы, но он уверен: год-два пройдет – и таких проблем не будет.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал переход госуслуг в онлайн.

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