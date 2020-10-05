Больше документов и услуг: Минцифры представило приложение "Дія 2.0"

Министерство трансформации запустило обновленную версию мобильного приложения "Дія 2.0". Приложение теперь содержит ряд необходимых для каждого человека документов, а также постепенно становится платежным инструментом.
Об этом во время презентации обновленного приложения заявил глава ведомства Михаил Федоров.
По его словам, приложение "Дія 2.0" прошло два пен-теста на выявление уязвимости и получило аттестат соответствия КСЗИ (Комплексной системы защиты информации).
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В смартфоне можно будет использовать такие документы:
- свидетельство о рождении ребенка;
- место регистрации (уже доступно в Харькове, через несколько дней – в Киеве, через год – по всей Украине);
- справка внутренне перемещенного лица;
- налоговый номер;
- техпаспорт на авто.
Теперь онлайн можно будет:
- зарегистрировать не только ФЛП (физлицо предприниматель, ФОП – укр.), он и ООО;
- оплатить штраф;
- оплатить долги исполнительных производств (человек получает уведомление об открытии производства и может оплатить штраф).
Михаил Федоров анонсировал, что в апреле следующего года появится больше государственных услуг, которые можно будет оплатить онлайн. При этом министр признал, что не везде еще принимают цифровые документы, но он уверен: год-два пройдет – и таких проблем не будет.
Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал переход госуслуг в онлайн.
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