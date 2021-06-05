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Более ценного ресурса нет – министр аграрной политики призвал не продавать землю

5 июня, 00:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко призвал не продавать землю.

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Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"С 1 июля граждане Украины, почти 7 млн украинцев будут иметь право владеть, пользоваться и распоряжаться землей. Никто не заставляет продавать свою землю, я как министр аграрной политики призываю беречь свою землю, это лучший депозит. Ваша земля всегда будет расти в капитализации, аренда будет расти. Более ценного ресурса нет", – сказал Лещенко.

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