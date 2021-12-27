Более 4000 грн: каким студентам увеличат стипендию в 2022 году

Разбираемся, какие стипендии будут получать студенты с 1 января 2022 годы и от чего они зависят

Сколько будут получать студенты в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Для украинских студентов высших учебных заведений в 2022 году предусмотрено увеличение академических и именных стипендий более чем в 1,5 раза, а для получателей профессионального образования более чем в 2,5 раза.

Соответствующие изменения предусмотрены проектом Госбюджета на следующий год.

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Академическая стипендия

Размер "обычной" стипендии с 1 января изменится так:

для учащихся профессиональных учреждений (профессионально-технического) образования 1250 грн;

для студентов, получающих образование в учреждениях профессионального высшего образования степени "младший специалист", "профессиональный младший бакалавр" и "бакалавр" – 1510 грн.

повышенная стипендия для вышеупомянутых студентов составит 1930 грн;

для студентов высших учебных учреждений, получающих степень "младшего бакалавра", "бакалавра", "специалиста" или "магистра" – 2000 грн;

2550 грн составит повышенная стипендия для вышеупомянутых студентов.

Президентская стипендия

Уже с 1 января размер ежемесячной стипендии от президента Украины составит:

2750 грн для студентов профессиональных заведений образования;

для студентов профессиональных заведений образования; 3320 грн для учащихся учреждений профессионального высшего образования, получающих уровень "младший специалист", "профессиональный младший бакалавр", "бакалавр";

для учащихся учреждений профессионального высшего образования, получающих уровень "младший специалист", "профессиональный младший бакалавр", "бакалавр"; для студентов ВУЗов и научных учреждений, которые получают степень "младший бакалавр", "бакалавр", "специалист" или "магистр" – 4400 грн.

Стипендии от Кабинета министров

С нового года особо старательные студенты могут получить именную или академическую стипендии от Кабмина:

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для студентом профтехнических учрежедений она составит 2500 грн;

для студентов, которые в профтехнических образовательных учреждениях получают квалификацию "младшего специалиста", "профессионального младшего бакалавра" или "бакалавра" - 3020 грн.

для студентов ВУЗов сума составит 4000 грн.

Отдельные размеры стипендий установлены и для победителей языково-литературного конкурса Международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцика и Международного языково-литературного конкурса учащейся и студенческой молодежи им. Тараса Шевченко.

С 1 января студенты будут получать:

2870 грн, учась в учреждениях профессионального высшего образования;

учась в учреждениях профессионального высшего образования; 3800 грн — для студентов высших учебных заведений.

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