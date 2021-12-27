Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Более 4000 грн: каким студентам увеличат стипендию в 2022 году

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
27 декабря, 13:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Разбираемся, какие стипендии будут получать студенты с 1 января 2022 годы и от чего они зависят
Сколько будут получать студенты в 2022 году
Сколько будут получать студенты в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Для украинских студентов высших учебных заведений в 2022 году предусмотрено увеличение академических и именных стипендий более чем в 1,5 раза, а для получателей профессионального образования более чем в 2,5 раза.

Соответствующие изменения предусмотрены проектом Госбюджета на следующий год.

Реклама

Академическая стипендия

Размер "обычной" стипендии с 1 января изменится так:

  • для учащихся профессиональных учреждений (профессионально-технического) образования 1250 грн;
  • для студентов, получающих образование в учреждениях профессионального высшего образования степени "младший специалист", "профессиональный младший бакалавр" и "бакалавр" – 1510 грн.
  • повышенная стипендия для вышеупомянутых студентов составит 1930 грн;
  • для студентов высших учебных учреждений, получающих степень "младшего бакалавра", "бакалавра", "специалиста" или "магистра" – 2000 грн;
  • 2550 грн составит повышенная стипендия для вышеупомянутых студентов.

Президентская стипендия

Уже с 1 января размер ежемесячной стипендии от президента Украины составит:

  • 2750 грн для студентов профессиональных заведений образования;
  • 3320 грн для учащихся учреждений профессионального высшего образования, получающих уровень "младший специалист", "профессиональный младший бакалавр", "бакалавр";
  • для студентов ВУЗов и научных учреждений, которые получают степень "младший бакалавр", "бакалавр", "специалист" или "магистр" – 4400 грн.

Стипендии от Кабинета министров

С нового года особо старательные студенты могут получить именную или академическую стипендии от Кабмина:

Реклама
  • для студентом профтехнических учрежедений она составит 2500 грн;
  • для студентов, которые в профтехнических образовательных учреждениях получают квалификацию "младшего специалиста", "профессионального младшего бакалавра" или "бакалавра" - 3020 грн.
  • для студентов ВУЗов сума составит 4000 грн.

Отдельные размеры стипендий установлены и для победителей языково-литературного конкурса Международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцика и Международного языково-литературного конкурса учащейся и студенческой молодежи им. Тараса Шевченко.

С 1 января студенты будут получать:

  • 2870 грн, учась в учреждениях профессионального высшего образования;
  • 3800 грн — для студентов высших учебных заведений.

"Сегодня" составили для вас еще несколько экономических прогнозов на 2022 год:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Рынок труда
Гид по поиску работы: быстро и эффективно
Получить карточки с советами
БУДУЩЕЕ РЯДОМ
Как новые технологии меняют тепловую энергетику
Поехали!
Новогодние лайфхаки
Выбирай “осознанные” подарки
Открыть мешок
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Опрос
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Что по 💸 в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто будет считать деньги
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
27,98
19,23
30,75
29,98
28,98
19,48
33,49
30,55
29,81
18,76
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять