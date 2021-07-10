"Богдан Моторс" банкрот и рост золотовалютного резерва Украины – самое важное о деньгах за неделю

"Новая почта" судится с Госпродпотребслужбой из-за штрафа, а Кабмин снова повысил цены на бензин

Фото: коллаж "Сегодня"

В течении рабочей недели 5-9 июля в Украине подняли цены на бензин и автомобильная компания "Богдан Моторс" признана банкротом. А самой обсуждаемой темой стал скандал на "Новой почте" – Госпотребслужба оштрафовала компанию на 325 млн гривен.

Понедельник – подняли цены на бензин

Кабинет министров в очередной раз повысил предельную цену на бензин. По расчетам "Нафтогаза" и Минэкономики, c 3 июля с учетом наценки стоимость литра бензина не должна превышать 31,64 грн (+80 коп. к предыдущей цене), а дизельного топлива – 29,55 грн (+32 коп.). Эти предельные цены будут действовать 10 дней, до 13 июля.

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Бензин снова подорожает / Фото: AFP, Сегодня

Вторник – вырос валютный резерв

По состоянию на 1 июля 2021 года, международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,36 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом, их объем за месяц увеличился более чем на полмиллиарда долларов – 1 июня в резервах Нацбанках находилось 27,8 млрд долларов. Впрочем, с начала года объем резервов уменьшился на 740 млн долларов.

Реклама ЗВР Украины увеличились / Фото: AFP, НБУ

Среда – "Богдан Моторс" банкрот

Автомобильная компания "Богдан Моторс" признана банкротом. Началась процедура ликвидации акционерного общества. Дело о банкротстве было возбуждено по иску финансовой компании "Финворк", а также управления Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы. Президентом корпорации "Богдан" является экс-заместитель главы СНБО Олег Гладковский.

"Богдан" теперь банкрот / Фото: УНИАН, bogdan.ua

Четверг – проблемы с субсидиями

Украинцам в отдельных городах до сих пор не переназначили субсидии на оплату коммуналки, поэтому они рискуют не получить деньги за май и июнь вовремя. Речь идет о субсидиях, которые переназначили автоматически. Процесс не завершился по вине органов местного самоуправления, которые "не обеспечили соблюдение требований порядка назначения жилищных субсидий на следующий период".

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Субсидии скоро выплатят, но они будут небольшими / Фото: Сегодня

Пятница – "Новая почта" судится с Госпродпотребслужбой из-за штрафа

Частная почтовая служба Украины "Новая почта" оспаривает в суде штраф, который наложила Госпродпотребслужба из-за повреждения посылки на сумму 500 гривен. В отделении почтового оператора провели проверку и обнаружили нарушения. Сумма штрафа превышает 325 млн гривен.

Госпродпотребслужба и Министерство экономики уже сообщили, что штраф для "Новой почты" нарушает принцип пропорциональности нарушения и наказания. Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая заверила, что гигантского штрафа для "Новой почты" не будет, и признала, что виновниками произошедшего, скорее всего, стали местные исполнители.

В то же время, "Новая почта" признала повреждение посылки. Оказалось, что в отправлении, из-за которого и начались проверки в Харьковской области, находился аквариум. Посылка, действительно, была повреждена, а процесс рассмотрения жалобы клиента затянулся.

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По делу уже открыли два дисциплинарных производства. А специальные отдельные комиссии проводят расследование. Комиссия, которая работает в Харькове, уже обнародовала свои предварительные выводы, а комиссия, которая расследует проверки в Чугуеве, все еще выясняет все обстоятельства. Она планирует завершить расследование до 15 июля.

Кроме того, Госпотребслужба направит в Исполнительную службу письмо о приостановлении исполнения решения. Это нужно сделать для того, чтобы с "Новой почты" не был автоматически взыскан штраф, пока продолжается рассмотрение дела.