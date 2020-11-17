Благополучие Украины оказалось на уровне Гвианы и Сальвадора

В рейтинге благополучия стран мира в 2020 году Украина оказалась на 92-м месте. Это на четыре позиции выше, чем было в 2019 году. Но и сейчас наши страны-соседи по рейтингу – бедные государства Южной и Центральной Америки – Гвиана и Сальвадор.

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Об этом свидетельствуют данные лондонского Legatum Institute, который опубликовал ежегодный рейтинг процветания и благосостояния стран мира. В него вошли 167 государств.

При составлении рейтинга учитывались безопасность и охрана, личная свобода, правительственное управление, социальный капитал, инвестиционная среда, условия на предприятиях, доступ к рынку и инфраструктура, качество экономики, условия жизни, образование, здоровье, окружающая среда.

"В Восточной Европе наблюдается самое большое ухудшение личной свободы из всех регионов, несмотря на улучшение социальной терпимости. Свобода собраний и ассоциаций особенно пострадала в Украине (93-е место), Венгрии (101-е место) и Польше (65-е место)", - говорится в докладе.

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Ухудшение положения с безопасностью в Восточной Европе было обусловлено главным образом войной на Донбассе. Украина по данному параметру занимает 144-е место: с начала конфликта было убито более 13 тыс. человек, и более 1,6 миллиона украинцев стали внутренне перемещенными лицами.

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По уровню личной свободы Украина заняла 85-е место, правительственное управление – 73-е место, социальный капитал – 147-е место, инвестиционная среда – 119-е, условия на предприятиях – 74-е, доступ к рынку и инфраструктура – 77-е, качество экономики – 91-е, условия жизни – 69-е, здоровье – 115-е, уровень образования – 38-е, окружающая среда – 110-е место.

В целом самой процветающей страной в мире стала Дания, за ней следуют Норвегия и Швейцария. На последнем месте – Южный Судан. Северная Америка остается самым процветающим регионом, за ней – Западная Европа.

Из 167 стран, включенных в индекс этого года, 147 добились улучшения своего благосостояния с 2010 года.

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Напомним, при этом ранее Украина вошла в ТОП-3 инновационных экономик стран из группы с нижним средним доходом.

Также сообщалось, что Всемирный банк пересмотрит рейтинги Doing Business за пять лет. Также банк отложил публикацию следующего рейтинга. До этого ожидалось, что Украина, по предварительным подсчетам Минэкономики, могла подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business 2021.

А предыдущий глава правительства Алексей Гончарук ставил еще более амбициозную цель – довести Украину до ТОП-10 рейтинга за три года:

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