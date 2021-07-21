Благодаря RAB-регулированию в Черниговской области станет в 6 раз больше модернизированных электросетей

Сейчас, по словам генерального директора Черниговоблэнерго, показатель отключения света SAIDI в селах Черниговщины – один из самых высоких в Украине

/ Фото: Flickr

Благодаря принятому в 2020 году RAB-регулированию Черниговоблэнерго сможет значительно улучшить показатели качества электроснабжения и увеличить количество модернизированных электросетей в 6 раз. Однако быстрого улучшения качества электроснабжения от внедрения RAB-регулирования ожидать не стоит. Об этом заявил генеральный директор Черниговоблэнерго Михаил Ильницкий в рамках форума Ukrainian Energy Forum 2021, пишет "Znaj.ua".

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Михаил Ильницкий сообщил, что состояние электросетей Черниговской области неудовлетворительное. В частности, показатель отключения света SAIDI в селах Черниговщины – один из самых высоких в Украине и составляет более 2 тыс. мин. Также компания имеет высокий уровень износа оборудования.

"Что касается износа сетей, можно увидеть, что самая большая наша проблема – это сети и трансформаторное оборудование 0,4-10кВ, полностью амортизированы. По бухгалтерскому учету, они стоят 0 гривен. За 10 лет доля этих сетей выросла более, чем на 10%", – сообщил Ильницкий.

По его мнению, внедрение RAB-регулирования поможет качественно обновить электросети. Однако значительные положительные результаты нужно ждать намного дольше: "RAB-тариф – это то, что нужно было сделать еще в 2013 году. Но сказать, что наступило счастье после его внедрения и мы будем жить в Евросоюзе и перерывы в электроснабжении будут где-то примерно такие же как там, то это не так".

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Ильницкий подчеркнул, что за 7 лет объем обновления активов электросетей в Черниговской области вырастет в 6 раз – со 161 км до 980 км: "Цифра может не достаточная, но, тем не менее, это позволит существенно улучшить качество сетей".

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Вместе с тем, он подчеркнул, что в RAB-регулировании перед компанией ставится ряд задач. Это повышение эффективности инвестиций, привлечение дополнительных инвестиций в развитие электросетей, уменьшение операционных расходов, уменьшение потерь электроэнергии в сетях, совершенствование бизнес-процессов для улучшения клиентского сервиса.

Напомним, Руслан Кайдаш, член НКРЭКУ заявил, что RAB-регулирование будет способствовать приватизации государственных облэнерго.