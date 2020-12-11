Бизнес приветствует инициативу правительства решить проблему тарифов на свет, – ассоциация металлургов

Бизнес и промышленность приветствуют инициативу правительства завершить реформу рынка электроэнергии и ликвидировать кросс-субсидирование путем приведения бытовых тарифов к рыночному уровню. Об этом пишет президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в колонке на сайте "Интерфакс-Украина", сообщает "Главком".
"Любая незаконченная реформа искривляет работу рынков. Приведение бытовых тарифов к рыночно обоснованному уровню – это единственно правильное решение. От него в конечном итоге выиграют все – и граждане, и бизнес, и экономика страны", – пишет Каленков.
Он подчеркнул, что правительству нужно пояснить населению, почему это решение правильное и полезное.
"Ведь, когда страна перекладывает всю нагрузку по оплате электроэнергии на промышленность, то население в таком случае платит дважды. Постоянное повышение цены на электроэнергию для промышленности ровно на столько же удорожает товары, которые население покупает в магазинах", – отметил президент "Укрметаллургпрома".
Он подчеркнул, что от приведения тарифов к рыночному уровню в конечном счете выиграет и население.
"С политической точки зрения повышение тарифов всегда сложное решение, но правительство должно суметь пояснить своим гражданам, что иного способа достичь европейского уровня жизни, как внедрить рыночные реформы, попросту не существует", – подытожил Каленков.
Напомним, тарифы на электроэнергию для населения в Украине не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт-ч на первые 100 кВт и 1,68 грн/кВт-ч на другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше среднего тарифа в Европе.
По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывает даже расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.
Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.
Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.
Идею правительства привести тарифы к рыночному уровню поддержали Еврокомиссия и Секретариат энергосообщества.
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