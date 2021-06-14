Бизнес крайне обеспокоен нормами законопроекта №5600, его принятие является неприемлемым, – эксперт

Денис Хренов заявил, что изменение налогового законодательства посреди бюджетного года негативно скажется на финансовых результатах предприятий

/ Фото: freepik.com

К предложенным правительством налоговым изменениям (законопроект №5600) бизнес-сообщество имеет много замечаний, его принятие является неприемлемым.

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Об этом заявил и.о. генерального директора AB InBev Efes Денис Хренов. Как сообщает "Оbozrevatel", по его словам, является абсолютно неприемлемым изменение налогового законодательства посреди бюджетного года, в частности, повышение ставки акциза, поскольку это негативно скажется на финансовых результатах предприятий.

"Повышение ставки налога происходит в середине года. Во-первых, это очень плохо – в середине года, так как это приведет к очень негативным последствиям по выполнению наших планов. Потому что планы уже были созданы год назад в июле 2020 года, и конечно, изменение такой важной ставки налога, как акциз, приведет к ухудшению финансового состояния всех пивоваренных компаний. Потому что акциз – это самый дорогой компонент в пивной продукции", – сказал Хренов.

Также, по его мнению, в случае изменения системы расчета акциза, который предлагается законопроектом, должен быть предусмотрен определенный переходный период.

"Нам нужно не менее 6 месяцев для перехода. Это связано с изменением наших систем учета продукции, систем автоматической подготовки отчетности. Переход на ручную отчетность и ручной учет – это какое-то просто варварство, я считаю! Мы требуем просто, чтобы переходный период для внедрения новой системы налогообложения акцизным налогом составлял не менее 6 месяцев", – отметил Хренов.

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Кроме того, он считает неприемлемой норму о запрете относить убытки прошлых лет на следующие налоговые периоды.

"Пивоваренная отрасль – одна из наиболее пострадавших от кризиса, который начался еще в 2013 году. У нас накопилось очень много убытков. Потеря возможности относить эти убытки в последующие налоговые периоды будет очень болезненной для отрасли, а эти убытки полностью возникли благодаря тому, что осуществлялись очень большие инвестиции в отрасль", – отметил Хренов.

Ранее сопредседатель Комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный правительством законопроект о налоговых изменениях (№5600) является неприемлемым для бизнеса и должен быть отклонен.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власти должны снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.

Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.