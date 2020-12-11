Бизнес должен принять участие в создании эффективной системы по борьбе с коррупцией в Украине

Бизнес должен предлагать необходимые изменения в законодательство Украины, которые помогут выстроить эффективную систему по борьбе с коррупцией в нашей стране.

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Такое мнение в ходе онлайн-дискуссии "Объедения бизнеса, которые меняют мир. Инициативы коллективного действия – развитие коалиции против коррупции" высказал директор по корпоративному управлению и комплаенс ДТЭК Алексей Поволоцкий.

Алексей Поволоцкий, директор по корпоративному управлению и комплаенс ДТЭК

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Платформы коллективного действия открывают компаниям возможность объединить усилия в построении прозрачной бизнес-среды. Это будет стимулировать устойчивое экономическое, социальное и политическое развитие и улучшит перспективы привлечения инвестиций в страну.

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"Очень важно, чтобы как можно большее количество компаний принимало участие в коллективных действиях по борьбе с коррупцией. Бизнес должен коллективно отстаивать свои идеи и аргументированно предлагать необходимые изменения в законодательство. Это поможет выстроить в Украине эффективную систему по борьбе с коррупцией на уровне государства, что несомненно, будет иметь благоприятный эффект как для бизнеса, так и для общества в целом", - отметил директор по корпоративному управлению и комплаенс ДТЭК Алексей Поволоцкий.

Дискуссия организована Всеукраинской сетью добропорядочности и комплаенс (UNIC) совместно с ACN (Anti-Corruption Network), OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) и Глобальным договором ООН в Украине.

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