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Бизнес больше не будет прежним: как играть по новым правилам

24 ноября, 09:15

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Коронавирусный кризис ускорил переход в онлайн и перевернул традиционные представления о маркетинге

Для бизнеса 2020 год стал переломным. Коронавирусный кризис ускорил переход в онлайн и перевернул традиционные представления о маркетинге. Что происходит на рынке e-commerce и как приспособиться к переменам, говорится в новом исследовании Google.

В Медиа Группа Локомотив (Locomotive Media Group) выбрали самые важные моменты.

  • На примере США за первые месяцы карантина доля e-commerce выросла больше, чем за последние 10 лет: с 16% до почти 30%. Эта тенденция сохранится и в долгосрочной перспективе.
  • Любой бизнес сегодня нуждается в цифровой трансформации. И речь не только об эффективном интернет-сайте, но и о новых диджитал-инструментах анализа и продвижения.
  • Анализируя поисковые запросы, можно предугадать поведение потребителей и избежать убытков.
  • Современные пользователи заботятся о своей конфиденциальности, поэтому навязчивая реклама может вызывать у них отторжение. В новых условиях лучше работает осмысленный маркетинг, нацеленный на глубинные человеческие желания. Месседжи, которые вдохновляют потребителей и дают им почувствовать собственную значимость, на 30% повышают количество кликов и более чем на 15% — намерение совершить покупку (по сравнению с обычной рекламой).

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