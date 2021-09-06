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Без взяток преступному миру: в украинских СИЗО появятся новые платные услуги

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
6 сентября, 14:12
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Сколько будут стоить новые услуги – пока неизвестно, однако, уже в скором времени их предложат заключенным
В СИЗО за отдельную плату заключенным разрешат звонить и пользоваться интернетом. Коллаж: "Сегодня"
В СИЗО за отдельную плату заключенным разрешат звонить и пользоваться интернетом. Коллаж: "Сегодня"

В украинских следственных изоляторах уже в скором времени могут появиться новые платные услуги – доступ к интернету и звонкам.

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Об этом в интервью "НВ" рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Однако есть нюанс – телефонные разговоры будут записываться. Новые услуги в СИЗО будут вводить официально, уже готовится соответствующий приказ.

Как отметил Малюська, те, кто находятся в следственных изоляторах, и сейчас платят за звонки и интернет, однако, за взятки преступному миру.

"Это будет официальный сервис: можно взять, позвонить, разговор будет записан. Значительно дешевле и официально", – сказал министр.

Платные камеры в СИЗО

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В 2020 году Минюст запустил экспериментальный проект – за деньги начал предоставлять улучшенные условия проживания и питания для заключенных. Первые платные камеры появились в Киевском изоляторе, затем их открыли во Львове и Чернигове.

Что находится в платной камере:

  • обычная или двухъярусная кровать с деревянными быльцами;
  • стол и стулья;
  • шкаф для одежды;
  • огороженный санузел;
  • полка;
  • смеситель и умывальник;
  • телевизор с подставкой;
  • микроволновка;
  • урна;
  • инвентарь для уборки.

Интересно, что размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12 000 гривен за месяц.

Как выглядят изнутри VIP-камеры в Черновицком СИЗО, смотрите в сюжете:

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