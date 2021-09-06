Без взяток преступному миру: в украинских СИЗО появятся новые платные услуги

В украинских следственных изоляторах уже в скором времени могут появиться новые платные услуги – доступ к интернету и звонкам.
Об этом в интервью "НВ" рассказал министр юстиции Денис Малюська.
Однако есть нюанс – телефонные разговоры будут записываться. Новые услуги в СИЗО будут вводить официально, уже готовится соответствующий приказ.
Как отметил Малюська, те, кто находятся в следственных изоляторах, и сейчас платят за звонки и интернет, однако, за взятки преступному миру.
"Это будет официальный сервис: можно взять, позвонить, разговор будет записан. Значительно дешевле и официально", – сказал министр.
Платные камеры в СИЗО
В 2020 году Минюст запустил экспериментальный проект – за деньги начал предоставлять улучшенные условия проживания и питания для заключенных. Первые платные камеры появились в Киевском изоляторе, затем их открыли во Львове и Чернигове.
Что находится в платной камере:
- обычная или двухъярусная кровать с деревянными быльцами;
- стол и стулья;
- шкаф для одежды;
- огороженный санузел;
- полка;
- смеситель и умывальник;
- телевизор с подставкой;
- микроволновка;
- урна;
- инвентарь для уборки.
Интересно, что размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12 000 гривен за месяц.
Как выглядят изнутри VIP-камеры в Черновицком СИЗО, смотрите в сюжете: