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Без США: в мире создали крупнейшую зону свободной торговли

16 ноября, 10:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Соглашение подписали 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Китай и Япония

15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона сформировали крупнейшую в мире зону свободной торговли – "Всестороннее региональное экономическое партнерство" (ВРЭП). Соглашение подписали 10 стран-участниц АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Суммарное население этих стран – 2,2 млрд человек. На них также приходится 30% мировой экономики.

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Соглашение подписали во время онлайн-саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает Reuters. Переговоры о соглашении велись с 2013 года.

Видео: Reuters

В рамках соглашения будут действовать сниженные торговые пошлины. В частности, это первый договор о свободной торговле Японии с Китаем и Южной Кореей одновременно. Соглашение вступит в силу, как только "достаточное количество" стран-участниц ратифицирует соглашение в течение следующих двух лет.

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Аналитики отмечают, что ВРЭП поможет Китаю снизить зависимость от западных рынков и технологий, что важно на фоне продолжающего торгового противостояния с США.

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Напомним, сами Штаты в 2016 году (при Бараке Обаме) подписали соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Оно предполагало полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но администрация Дональда Трампа приняла решение, что США не будут участвовать в соглашении.

К слову, Индия ранее отказалась участвовать во ВРЭП, но остальные участники соглашения готовы возобновить переговоры.

А как ранее выяснили аналитики G20, торговые войны остаются значительной мировой проблемой – из-за них глобальная экономика рискует потерять 10 трлн долларов.

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