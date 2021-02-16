Без денег МВФ: что требуют от Украины

Виртуальная миссия МВФ, которая работала в Украине с декабря (с перерывом на новогодние праздники), вынесла неутешительный вердикт. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продлятся", – заявил в комментарии СМИ постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Реклама

Это значит, что в ближайшее время денег от Международного валютного фонда Украина не получит. Хотя программу помощи пока не останавливают.

Что не понравилось проверяющим? Хватит ли без внешней помощи денег в бюджете, чтобы рассчитаться по долгам и вовремя платить зарплаты бюджетникам, пенсии, социальную помощь?

Какие обязательства брала на себя Украина

Нынешняя программа поддержки stand-by на сумму около 5 млрд долларов была открыта для Украины в июне 2020 года и рассчитана на 18 месяцев, то есть до конца 2021 года. Она пришла на смену предыдущей программе – трехлетней программе расширенного финансирования (EFF) на 5,5 млрд долл.

Условия по EFF Украина традиционно не выполнила, а потому программа была свернута. Неизвестно, смогла бы Украина безболезненно пройти 2020 год без внешней поддержки или нет. Но разразился коронакризис, и МВФ решил поддержать нуждающиеся страны с помощью более коротких, но и более простых по требованиям программ.

Реклама

Напомним, на каких условиях Украине был открыт кредит по программе stand-by.

Провести фактический аудит закупок по программе COVID-19 не позже, чем через год после его создания. Структурный маяк на март 2021 года; Запустить с 1 января 2021 года работу Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы как двух единых юридических лиц, с единой отчетностью. Областные и другие юрлица ГНС и ГТС должны прекратить свое существование. Структурный маяк на 1 января 2021 года; Уменьшить уровень неработающих кредитов (NPLs) в госбанках. Планы по сокращению должны быть согласованы с Советом по национальной стабильности и НБУ. Структурный маяк на конец июня 2020 года; Решить вопрос неплатежеспособности Фонда гарантирования вкладов, чтобы уменьшить расходы государства на обанкротившиеся банки. Структурный маяк на конец октября 2020 года; Внести изменения в закон о банковской деятельности для усовершенствования системы банковского надзора. Структурный маяк на конец ноября 2020 года; Внести изменения в закон о Высшем совете правосудия для усиления качества отбора, чтобы членами ВСП были люди с безупречной репутацией и добропорядочностью. Структурный маяк до конца октября 2020 года; Установить до конца августа 2020 года рыночные тарифы на отопление, которые находятся под юрисдикцией НКРЭКУ и местных органов власти. Часть структурного маяка до конца августа 2020 года; Обеспечить возможность смены поставщика для бытовых потребителей газа. Часть структурного маяка на конец августа 2020 года; Принять новый корпоративный устав для НАК "Нафтогаз". Структурный маяк до конца сентября 2020 года.

"Простая" программа оказалась непосильной

Когда еще только обсуждались перспективы открытия новой программы МВФ, эксперты говорили, что Украине не составит труда выполнить условия stand-by. И не сомневались, что деньги по этому программе Украина сможет получить без особых проблем. Ведь фактически главным требованием для получателей было одно: не растерять предыдущих достижений и не нарастить новые долги.

Однако эти прогнозы не сбылись. Комментируя результаты работы миссии, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал четыре темы, по которым "продолжается конструктивный диалог". То есть четыре аспекта, по которым на сегодняшний день не удалось достичь договоренностей. Это вопросы в таких сферах:

антикоррупционного законодательства;

энергетики;

развития финансового сектора;

дальнейшей фискальной консолидации.

Примерно эти же темы назвал и Йоста Люнгман, только в обратном порядке. Эксперты считают, что причина разногласий – не столько промедление с реформами, сколько принципиальная позиция украинского руководства.

"МВФ действует очень цинично. Ему нужно четкое соблюдение каких-то требований, они не хотят входить в положение. Не хотят, например, отсрочки введения рынка газа для населения. У Зеленского было два выхода: либо прямо сегодня отменять тариф 6,99 грн/куб. м для населения, и тогда цена газа быстро могла вырасти до 9-10 грн за кубометр. Или поставить сотрудничество на паузу, чтобы обеспечить хоть какую-то ценовую амортизацию на рынке газа для населения. Он выбрал второй вариант. И я считаю, что это правильное решение", – говорит экономический эксперт Алексей Кущ.

По ряду вопросов на кону стояла даже независимость государственного управления, о чем после переговоров написал советник главы Офиса президента Тимофей Милованов. А экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак считает, что ключевым пунктом разногласий был вопрос о судебной системе в Украине. В частности, вопрос об отмене Конституционным судом ряда положений антикоррупционного законодательства.

"Мы не получили денег от МВФ, потому что Украина не только не выполнила обязательства, которые должна была выполнить еще в прошлом году, но и откатилась в выполнении обязательств, которые уже были засчитаны как выполненные. Речь об отмене Конституционным судом норм антикоррупционных законов. Судебная система сегодня фактически пошла против государства. Эта ветвь власти сегодня почувствовала себя самой главной. И, на мой взгляд, вопрос верховенства права был ключевым. Потому что в вопросах газовых тарифов можно было еще как-то "пропетлять". Можно было "пропетлять" с законом о Нацбанке. Можно было объяснить увольнение Смолия – с Шевченко они уже нашли общий язык. Еще обсуждались параметры бюджетов 2021 и 2022 года, но это тоже достаточно технические вопросы, и их можно согласовывать. А вот верховенство права, судебная система, правоохранительная система – это серьезные вопросы. И тут у нас успехов очень мало", – говорит Тарас Козак.

Реклама

Подробнее о ситуации с МВФ смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама