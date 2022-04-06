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Бесплатный мобильный интернет для украинцев – как и где можно получить гигабайты

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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6 апреля, 12:49
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Рассказываем, в каких странах мира украинцы могут бесплатно получить мобильный интернет
Для украинских беженцев доступен бесплатный мобильный интернет
Для украинских беженцев доступен бесплатный мобильный интернет / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

В апреле абоненты мобильного оператора lifecell могут получить бесплатно 5 гигабайт мобильного интернета в 30 странах мира.

О такой помощи украинским беженцам компания сообщила на своем сайте.

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Эти гигабайты будут автоматически начисляться в роуминге и дополнительно для их получения обращаться никуда не нужно.

Использовать свои 5 гигабайт можно до 30 апреля, о том, будет ли услуга продолжена на май пока не сообщается.

Где работает услуга?

Получить 5 бесплатных гигабайт можно в таких странах:

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  • Австрия;
  • Бельгия;
  • Болгария;
  • Венгрия;
  • Германия;
  • Греция;
  • Дания;
  • Испания;
  • Италия;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Лихтенштейн;
  • Люксембург;
  • Македония;
  • Молдова;
  • Нидерланды;
  • Норвегия;
  • Польша;
  • Румыния;
  • Сербия;
  • Словакия;
  • Словения;
  • Турция;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Хорватия;
  • Черногория;
  • Чехия;
  • Швеция;
  • Эстония.

Как сэкономить на связи

Другие операторы мобильной связи также предложили помощь украинцам, которые оказались в трудной ситуации из-за войны.

Например Киевстар открыл бесплатный доступ к Киевстар ТВ для абонентов всех телеком операторов, а после компания заявила, что общаться по телефону можно без пополнения счета и оплаты тарифа.

Для тех украинцев, которые были вынуждены выехать за границу ввели возможность использовать мобильную связь по обычным украинским тарифам в 9 странах (Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова, Германия, Италия, Литва и Чехия).

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Vodafone после начала войны объявил о предоставлении своим клиентам 1 тыс. минут для звонков по Украине и 10 ГБ интернета.

Срок действия этого льготного пакета составляет 30 дней с момента подключения, также оператор отменил ограничения на раздачу мобильного интернета со смартфона на другие устройства.

Детальнее о доступном роуминге от Vodafone читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, какие мобильные операторы Европы ввели бесплатные услуги для украинских беженцев.

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