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Береза раскритиковал "потемкинские деревни" рассматриваемого госбюджета

11 декабря, 18:48

Инна Бабур Инна Бабур

По мнению политика, в условиях кризиса государство должно максимально экономно расходовать средства и не финансировать сомнительные проекты

Проект госбюджета-2021 – это прожект фантазий правительства, большинство из которых останутся недофинансированными из-за огромного дефицита средств. Об этом написал экс-депутат Борислав Береза на своей странице в Facebook, сообщает "Znaj.ua".

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"Всем очевидно, что это никакой не проект, а прожект. Даже по-другому скажу – прожект фантазий. Дефицит государственных средств таков, что большинство из этих "фантазий" в лучшем случае окажутся недофинансированными, в худшем – останутся намерениями, запечатленными на бумаге. Кабмин и депутаты занимаются строительством "потемкинских деревень", – написал Береза.

Так, по его словам, в проект госбюджета-2021 по предложению Минэкономразвития заложили 110 млн грн на странный проект по созданию "центров креативной экономики".

"Что это?!!! У нас креативная экономика и без всяких госинвестиций развивается семимильными шагами. Одни инвестняни чего стоят! И у экспертов нет уверенности, что в следующем году хватит денег на медицину и армию, а #моносброд пытается сотню лямов на креативщиков каких-то потратить", – отметил Береза.

Не менее подозрительным, по его мнению, является статья о выделении в следующем году из госбюджета 500 млн грн на широкополосный доступ к Интернет в селах. Политик подчеркнул нецелесообразность решения этой задачи за счет государственных средств, прогнозируя, что деньги попросту будут украдены.

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"Есть частные провайдеры и задача государства создать условия и стимулы для их работы, а не закапывать в землю пол-ярда. Или просто кто-то решил закончить свою эпоху бедности за счёт бюджета? Тем более что государство худший из собственников и совершенно неэффективно в качестве управленца. Напомню, что ранее уже выделяли 700 млн на похожую программу – цифровизации сельских школ. В итоге по итогам года освоенными оказались лишь 14 млн. 14 из 700!" - написал Береза.

По мнению политика, в нынешних условиях кризиса государство должно максимально экономно расходовать средства и не финансировать сомнительные проекты.

"Нужно не бюджетными деньгами на прожекты раскидываться, а двигаться по пути максимальной экономии и эффективности. Особенно в кризисный год, когда каждая копейка государственных денег должна быть под жесточайшим общественным контролем", – подчеркнул Береза.

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную Раду проект закона "О государственном бюджете на 2021 год" ко второму чтению, рассмотрение законопроекта в парламенте планируется 15 декабря.

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кризис госбюджет Борислав Береза
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