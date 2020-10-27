Бензин и дизтопливо резко пошли в рост: почему "прорвало" цену

В Украине стремительно дорожает автомобильное топливо: за неделю цены в среднем выросли на 60 коп./л на бензины и на 45 коп. – на дизельное топливо, еще ранее цены на рынке "взорвал" автогаз.

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Почему так произошло – разбирались эксперты сайта "Сегодня": директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Эксперты говорят, что цены на рынке "прорвало" потому, что их после шестимесячной стабильности дважды повысила украинская группа "Приват". У нее более 1500 заправок, почти 30% всех АЗС в Украине, которые продают в основном топливо отечественного производства.

Первое повышение было 18 октября, второе – 26-го. Оба раза ценники выросли на 1 грн/л. Теперь на их АЗС бензин А-92 стоит 22 грн, А-95 и ДТ – 23 грн. Это по-прежнему нижний ценовой сегмент, у крупных брендовых сетей топливо дороже на 3-4 грн.

"Стабильность и низкие цены у "Приват" были якорем, который удерживал рынок, – отметил Геннадий Рябцев. – Теперь приватовцы дважды их подняли в течение восьми дней, что дало толчок всем остальным розничным сетям".

Сергей Куюн также говорит, что массовое изменение ценников на АЗС сети "Приват" явилось главным драйвером повышения стоимости топлива по всей Украине.

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"Дизтопливо и бензин марки А-95 в сети "Укрнафта", "Авиас", ANP и др. (всего 1540 станций) подорожали с 22,00 грн/л до 23,00 грн, А-92 — с 21,00 грн до 22. Напомню, до этого группа прибегала к пересмотру цен еще 29 апреля. Тогда на фоне снижения мировых цен стоимость топлива в сети снизилась на 1 грн", – конкретизировал Сергей Куюн.

По словам Артема Куюна, на рынке сжиженного газа продолжился наметившийся с середины сентября тренд на рост цен в рознице. Но, в отличие от рынка бензинов и ДТ, ценовая политика на рынке газа другая, цены могут отличаться у одной и той же сети в зависимости от региона.

"Розничные сети за выходные повысили стоимость газа на 5–25 коп./л, – отметил Артем Куюн. – Сеть "Привата" – в среднем на 3-4 коп, до 11,95 грн. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Харьковской области, на 30 коп. — с 11,55 до 11,85 грн. В других регионах – на 10–25 коп. На станциях "БРСМ-Нафта" в Одесской и Полтавской областях цена автогаза выросла на 10 коп., до 12,89 грн./л. При этом средняя розничная цена по сети поднялась на 3 коп., до 12,65 грн. Автогаз в столичной сети KLO подорожал на 9 коп. Такие сети как BVS, "Укргаздобыча", Marshal, Mango и Motto, подняли цены в пределах 10-25 коп. ".

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Бензин резко подорожал. Что будет с ценами на топливо к ноябрю".

А пока в Украине дорожает автомобильное горючее, смотрите как житель Луцка переоборудовал автомобиль на экологическое топливо:

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