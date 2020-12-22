Бензин и дизель дорожают: на сколько может вырасти цена к Новому году

За декабрь литр бензина вырос в цене на 60-70 коп., ДТ – на 50 коп, и это не предел, говорят эксперты

Всю прошлую неделю автомобильное горючее дорожало. Причем такими же темпами, как и неделей ранее – в среднем на 16-18 коп/л. Какие тенденции ожидать на текущей неделе и почему, – рассказали эксперты сайта "Сегодня": директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Реклама

Геннадий Рябцев говорит, что два главных фактора, влияющих на стоимость топлива, – это цена нефти в мире и курс доллара в Украине, сохранили свое действие. Поэтому нефтепродукты продолжили дорожать. Всего за декабрь в среднем литр бензина вырос в цене на 60-70 коп., литр ДТ – на 50 коп.

С ним согласен и Сергей Куюн:

"Топливо в розничных сетях начало стабильно дорожать во второй половине ноября. Основная причина — рост цен в Европе. С начала ноября по 18 декабря цены на бензин в Европе выросли на 111 долл./т (33%), на ДТ — на 126 долл./т (41%). Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривни к евро с 33,4 до 34,2 грн".

Эксперты ожидают, что на текущей неделе цены на бензин и дизтопливо еще повысятся.

Сергей Куюн говорит, что из-за подорожания нефти в мире, в Украине сформировался потенциал для роста цен на нефтепродукты:

"Потенциал составил более 1 грн/л. Поэтому стоило бы ожидать, что до Нового года нефтепродукты подорожают еще на 50 коп./л. Но может вмешаться начавшееся снижение мировых цен на нефть из-за плохих сообщений о коронавирусе. Вполне вероятно, что это придержит на недельку рост цен на топливо в Украине".

Реклама

По словам Геннадия Рябцева, пока нет оснований надеяться, что из-за наметившегося удешевления нефти цены на топливо пойдут вниз. Не будет и дальнейшего значительного роста, прежде всего в крупных сетях. Но эксперт ожидает активизации предновогодних акций для лояльных клиентов.

Напомним, неделей ранее панику на рынке автомобильного горючего вызвало появление новых законопроектов о повышении акцизов, прежде всего на дизтопливо.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Топливный рынок: когда прекратится подорожание бензина и дизеля".

Помимо роста цен на топливо, водителей ждут и другие проблемы. Например, штрафы в автоматическом режиме за разговоры по телефону за рулем. Подробнее смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама