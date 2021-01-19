Бензин дорожает: в каких регионах самый дорогой и самый дешевый А-95

Самые высокие цены на АЗС зафиксированы в регионах, отдаленных друг от друга на 1300 км

На прошлой неделе в Украине продолжали дорожать нефтепродукты. В одних областях горючее выросло в цене символически, на 2-5 коп./л, в других – заметно, на 25-40 коп. В большинстве регионов рост цен составил 10-15 коп. В одной из областей цена бензина не изменилась, оставаясь самой низкой в Украине.

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Средняя цена бензина А-95 по Украине составляет 25,33 грн/л, при этом разброс на автозаправках в разных регионах достиг почти 20% (4,70 грн/л).

Самыми высокими цены на АЗС, кроме Киева (28,33 грн), оказались в следующих областях:

Луганская – 27,98 грн;

Киевская – 26,54;

Донецкая – 26,27;

Ивано-Франковская – 26,28;

Львовская – 26,21.

Самые низкие цены на бензин - в таких областях:

Сумская – 23,63 грн;

Черниговская – 23,99;

Днепропетровская – 24,35;

Житомирская – 24,66;

Черкасская – 24,85

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Так что если вы решили уехать из шумного Киева на выходные в уютный Львов или на горнолыжные трассы Карпат, заправляться лучше где-то в Житомирской области. В крайнем случае – в Ровенской.

Если ваши взоры устремились в южном направлении – Одесса или Николаев, то сэкономить на заправках можно в Черкасской области. А близость Черниговской области к поставкам белорусского топлива делает ее для киевлян самым привлекательным в плане заправки регионом.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что бензин в Украине подорожал из-за нефти, которая выросла в цене.

Больше о цене автомобильного газа и дизтоплива читайте на сайте "Сегодня" в статье: Топливный рынок: локдаун поднял цены на сжиженный газ

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Напомним, дорожающее топливо не только бьет по карману водителей – оно также автоматически повышает стоимость доставки товаров и цену проезда:

Видео: Сегодня

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