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Бензин дорожает: в каких регионах самый дорогой и самый дешевый А-95

19 января, 15:29

Александр Панченко , Игорь Тимофеев

Самые высокие цены на АЗС зафиксированы в регионах, отдаленных друг от друга на 1300 км

На прошлой неделе в Украине продолжали дорожать нефтепродукты. В одних областях горючее выросло в цене символически, на 2-5 коп./л, в других – заметно, на 25-40 коп. В большинстве регионов рост цен составил 10-15 коп. В одной из областей цена бензина не изменилась, оставаясь самой низкой в Украине.

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Средняя цена бензина А-95 по Украине составляет 25,33 грн/л, при этом разброс на автозаправках в разных регионах достиг почти 20% (4,70 грн/л).

Самыми высокими цены на АЗС, кроме Киева (28,33 грн), оказались в следующих областях:

  • Луганская – 27,98 грн;
  • Киевская – 26,54;
  • Донецкая – 26,27;
  • Ивано-Франковская – 26,28;
  • Львовская – 26,21.

Самые низкие цены на бензин - в таких областях:

  • Сумская – 23,63 грн;
  • Черниговская – 23,99;
  • Днепропетровская – 24,35;
  • Житомирская – 24,66;
  • Черкасская – 24,85
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Так что если вы решили уехать из шумного Киева на выходные в уютный Львов или на горнолыжные трассы Карпат, заправляться лучше где-то в Житомирской области. В крайнем случае – в Ровенской.

Если ваши взоры устремились в южном направлении – Одесса или Николаев, то сэкономить на заправках можно в Черкасской области. А близость Черниговской области к поставкам белорусского топлива делает ее для киевлян самым привлекательным в плане заправки регионом.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что бензин в Украине подорожал из-за нефти, которая выросла в цене.

Больше о цене автомобильного газа и дизтоплива читайте на сайте "Сегодня" в статье: Топливный рынок: локдаун поднял цены на сжиженный газ

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Напомним, дорожающее топливо не только бьет по карману водителей – оно также автоматически повышает стоимость доставки товаров и цену проезда:

Видео: Сегодня

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бензин подорожание топливо АЗС цена на нефть цены на бензин горючее

Источник: Сегодня

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