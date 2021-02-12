Белорусский оппозиционер о покупке Украиной электроэнергии: финансируете репрессии Лукашенко

Латушко также считает, что, принимая ток с БелАЭС, Украина увеличивает свою энергозависимость от России

Глава Народного антикризисного управления Беларуси оппозиционер Павел Латушко считает, что Украина, покупая электроэнергию с Белорусской АЭС, финансирует режим Александра Лукашенко и репрессии против его собственного народа. Об этом Латушко заявил во время онлайн-дискуссии на тему "БелАЭС: спасение Украины от отключения электроэнергии или финансирование режимов Лукашенко и Путина", пишет "РБК-Украина".

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"Фактически, приобретая энергию у атомной электростанции, вы непосредственно финансово поддерживаете нелегитимный режим, оплачивая его призрачный, убыточный и явно невыгодный для белорусского народа и страны проект. Опять же, вы косвенно финансируете и спонсируете дубинки, которые сегодня бьют братский для Украины белорусский народ. И здесь мы не видим никакой двусмысленности", – заявил оппозиционер.

Латушко выразил мнение, что Украина, принимая поставки белорусской электроэнергии, не только непосредственно финансирует Александра Лукашенко и репрессии против белорусов, но и увеличивает свою энергетическую зависимость от России, которая финансирует строительство БелАЭС.

"Вы увеличиваете риски от использования АЭС в соседнем государстве, финансируя опасность для Украины. И эти средства идут на создание больших рисков", – добавил оппозиционер.

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Напомним, Украина начала поставку электроэнергии с Белорусской АЭС с 3 января 2021 года.

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Импорт осуществляют компании "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого и "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова.

Компания Пинчука в январе была основным импортером белорусского тока.

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