Байден выделил Украине 60 миллионов долларов – на что пойдут деньги

Президент США подписал меморандум о предоставлении Украине финансовой помощи

Джо Байден подписал меморандум о помощи ВСУ / Фото: AFP, Reuters/Kevin Lamarque

Украина получит 60 млн долларов помощи от США. Средства выделят со счетов Пентгона, в Украине из направят на:

производство оборонных изделий;

и услуги Министерства обороны;

военное образование и подготовку.

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Об этом говорится в меморандуме, который подписал президент США Джо Байден.

"Делегирую государственному секретарю полномочия направить выделение средств на сумму 60 млн долларов... для оказания помощи Украине", – говорится в документе.

Военная помощь деньгами

Еще в июне Министерство обороны США утвердило вторую часть помощи по безопасности Украины в 2021 году объемом в 150 млн долларов. Деньги выделены в рамках федеральной программы "Инициатива помощи по безопасности Украине" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Их можно тратить:

на программы подготовки военнослужащих ВСУ;

на консультативные услуги;

на оборудование, в том числе тактическое;

для оказания медпомощи военнослужащим и эвакуации в условиях боя;

на малые боевые катера Mark VI, контрбатарейные РЛС;

спутниковые снимки и услуги по анализу данных.

Напомним, ранее в США также отмечали, что украинская армия – одна из сильнейших в Европе.

В ВСУ заверили, что готовы отразить полномасштабное вторжение противника.

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Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал законы об увеличении численности Вооруженных сил Украины, а также о национальном сопротивлении – создании территориальной обороны.