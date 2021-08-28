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Байден выделил Украине 60 миллионов долларов – на что пойдут деньги

Ксения Капустинская Ксения Капустинская Редактор раздела Деньги
28 августа, 10:21
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Президент США подписал меморандум о предоставлении Украине финансовой помощи
Джо Байден подписал меморандум о помощи ВСУ
Джо Байден подписал меморандум о помощи ВСУ / Фото: AFP, Reuters/Kevin Lamarque

Украина получит 60 млн долларов помощи от США. Средства выделят со счетов Пентгона, в Украине из направят на:

  • производство оборонных изделий;
  • и услуги Министерства обороны;
  • военное образование и подготовку.
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Об этом говорится в меморандуме, который подписал президент США Джо Байден.

"Делегирую государственному секретарю полномочия направить выделение средств на сумму 60 млн долларов... для оказания помощи Украине", – говорится в документе.

Военная помощь деньгами

Еще в июне Министерство обороны США утвердило вторую часть помощи по безопасности Украины в 2021 году объемом в 150 млн долларов. Деньги выделены в рамках федеральной программы "Инициатива помощи по безопасности Украине" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Их можно тратить:

  • на программы подготовки военнослужащих ВСУ;
  • на консультативные услуги;
  • на оборудование, в том числе тактическое;
  • для оказания медпомощи военнослужащим и эвакуации в условиях боя;
  • на малые боевые катера Mark VI, контрбатарейные РЛС;
  • спутниковые снимки и услуги по анализу данных.

Напомним, ранее в США также отмечали, что украинская армия – одна из сильнейших в Европе.

В ВСУ заверили, что готовы отразить полномасштабное вторжение противника.

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Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал законы об увеличении численности Вооруженных сил Украины, а также о национальном сопротивлении – создании территориальной обороны.

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