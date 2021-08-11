Банкротство украинского банка и зарплаты по 4 тысячи долларов для учителей – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости среды 11 августа

Банк "Земельный капитал" обанкротился, а министр образования предположил, что учителя могут получать зарплаты до 4000 долларов. Коллаж: "Сегодня"

11 августа Кабмин назначил нового временного начальника "Укрзализныци", а министр образования Сергей Шкарлет выразил уверенность, что повышение зарплат учителям до 4 тысяч гривен в Украине реально.

Рост потребительских цен в Украине

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В июле потребительская инфляция подскочила до 10,2% (с 9,5% в июне). Из-за роста потребительского спроса и роста производственных затрат: на сырье, энергию и оплату труда дорожали макаронные, молочные и мясные изделия.

В то же время увеличение производственных затрат и плохих погодных условий сказалось на стоимости сырых продуктов питания.

В НБУ заявили, что на рынках ожидается поступление нового урожая – это будет содействовать замедлению инфляции. Также прогнозируются корректировки глобальных цен на энергоносители и продовольствие. Кроме того, влиять на снижение инфляции будет повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мер.

Новый временный начальник в "Укрзализныци"

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11 августа Кабинет министров Украины уволил с должности исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика. Вместо него назначили советника министра инфраструктуры Александра Камышина.

Назначение Камышина ранее правительству рекомендовал Наблюдательный совет, который также рассмотрел рекомендацию Номинационного комитета. В свою очередь Иван Юрик продолжит выполнять свои обязанности на посту члена правления, ответственного за финансы.

Повышение зарплат педагогам до 4 тысячи долларов

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что зарплаты преподавателей в Украине реально повысить до 4000 долларов после завершения первого этапа реформы высшего образования. Однако такие зарплаты будут получать не все.

"[Это случится], когда будет запущен Президентский университет. Для лучших преподавателей 4000 долларов будут реальностью. Конечно, не для всех. Но это будет точка перезагрузки нашего высшего образования", – сказал Шкарлет.

Банкротство банка

Из-за невыполнения обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за нехватки средств банк "Земельный Капитал" отнесли к категории неплатежеспособных.

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Банк отнесли к категории проблемных еще с 1 июля, но ситуация так и не улучшилась.

"С момента отнесения банка к категории проблемных финансовое состояние и показатели банка ухудшились, объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня, что привело к возникновению невыполненных платежей клиентов", – объяснили в НБУ.

Снижение тарифов на электроэнергию

В Украине с 1 октября снизят тарифы на электроэнергию. Так, для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт⋅ч, тарифы будут снижены до 1,44 грн за кВт (сейчас 1,68 грн). А для тех, кто потребляет более 250 кВт⋅ч в месяц, тарифы остаются без изменений.

С 1 января 2021 года в Украине отменено действие льготного тарифа на электроэнергию для населения на первые 100 кВт⋅ч в месяц. Тогда начала действовать единая цена на весь объем месячного потребления – 1,68 грн за кВт⋅ч.

Однако несмотря на это, цена за электричество осталась примерно в два раза ниже реальной рыночной стоимости.