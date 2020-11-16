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Азербайджан продолжает бить по России: каспийский газ пошел в Юго-Восточную Европу

16 ноября, 20:44

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Общая протяженность «Южного газового коридора» составляет 3500 км

Трансадриатический трубопровод, построенный для транспортировки газа из Азербайджана в страны Европейского Союза, введен в коммерческую эксплуатацию.

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Об этом со ссылкой на сайт проекта сообщает "Европейская правда".

Газотранспортная система протяженностью 878 км пересекает Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию. Она будет использоваться для транспортировки газа с месторождения Шах Дениз II в Каспийском море.

Трансадриатический трубопровод (TAP) – это европейский участок Южного газового коридора, по которому ежегодно будет транспортироваться 10 миллиардов кубометров газа из Азербайджана на несколько рынков Европы. Пропускная способность газопровода – 20 млрд кубометров в год.

Трубопровод ТАР соединяется с Трансанатолийским газопроводом (TANAP) на турецко-греческой границе, пересекает Грецию и Албанию, Адриатическое море, а затем выходит на берег в южной Италии.

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/ Фото: wikipedia.org

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Напомним, азербайджанский природный газ с месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, который по трубопроводу TANAP поставляют в Европу и Турцию, бьет по российскому газопроводу "Турецкий поток".

Также напомним, что "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов, который предусматривает транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны.

"Южный газовый коридор" стоимостью более 40 млрд долларов протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территории Грузии, Турции, Греции, Албании. Его сегментами являются Южно-Кавказский, а также TANAP и TAP.

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Участниками проекта являются семь стран (Азербайджан, Грузия, Турция, Греция, Болгария, Албания и Италия), и еще три балканские страны планируют присоединиться к проекту – Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория.

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Азербайджан Албания Греция Италия газопровод TANAP TAP
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