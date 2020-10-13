Автор экспертизы в деле "Роттердам+" не смогла ответить на вопросы журналистов

Эксперт Ирина Педь также заявила о намерениях добиваться защиты своей репутации в суде

Частный эксперт Ирина Педь, которая стала фигурантом расследования ГБР о фальсификации экспертизы в деле "Роттердам+", отказалась комментировать скандальную экспертизу и отвечать на вопросы журналистов, сообщает "Главком".

Реклама

Соответствующая пресс-конференция в агентстве "Интерфакс-Украина" была прервана без возможности журналистам задать вопросы.

"Извините, я не отвечаю на вопросы", – заявила эксперт Ирина Педь.

Во вступительном слове, которое длилось 7 минут, Педь опровергла подозрения в своей ангажированности, при этом признав факт получения от НАБУ 500 тыс. грн.

"Адвокат утверждает, что я являюсь ведомственным экспертом НАБУ, при этом ссылаясь на то, что у нас с НАБУ долгосрочные регулярные отношения. Адвокат (стороны защиты, – прим.) утверждает, что моя "конторка" регулярно финансируется НАБУ [...] У меня просьба добавить (к материалам ГБР – прим.) данные, сколько раз вы получали мои работы и сколько они стоят. Вы шокируете общество 500 тыс. грн, которые я получаю от НАБУ", – заявила Педь, обращаясь к одному из присутствующих на брифинге адвокатов.

Реклама

Ирина Педь также заявила о намерениях добиваться защиты своей репутации в суде. "Сегодня мною подан иск о защите деловой репутации", – заявила частный эксперт.

В тренде Привозного сала на прилавках станет меньше : как это отразится на цене

Напомним, 2 октября, спустя более месяца после закрытия дела "Роттердам+" представители НАБУ заявили о наличии у бюро выводов частного эксперта Ирины Педь, которые якобы подтвердили наличие убытков.

8 октября ГБР открыло уголовное производство по факту составления заведомо ложного вывода экспертизы. Статья, по которой ГБР открыло дело, предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

По данным адвокатов по делу "Роттердам+", в течение 2019-2020 гг. частный адвокат Ирина Педь получила без конкурсов от НАБУ 520 тыс. грн. Она получила без конкурса 14 из 17 тендеров бюро на проведение экспертиз.

До работы с НАБУ Ирина Педь, согласно данным Единого реестра судебных решений, специализировалась на оценках стоимости гаражей, паркомест и другого имущества в рамках раздела наследства, а также проводила расчет пени по кредитным картам с лимитом 5000 грн.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама