Авто на бензине и дизеле доживают последние годы: что запретят

В Украине хотят запретить автомобили на бензине и дизтопливе. Коллаж "Сегодня"

В Украине в скором времени могут исчезнуть из продажи автомобили на бензине и дизеле. Соответствующий проект закона готовит Министерство инфраструктуры. После общественного обсуждения он должен быть подан в Верховную Раду.

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Сайт "Сегодня" рассказывает, какие изменения предусматривает законопроект, как изменится рынок и что прогнозируют эксперты.

Какие транспортные средства будут запрещены

Новый законопроект предлагает запретить ввозить на территорию страны и вообще регистрировать в Украине такие моторные транспортные средства:

легковые автомобили, включая фургоны и гоночные машины;

автомобили для перевозки 10 и больше людей (микроавтобусы, автобусы);

"автодома", трейлеры для путешествий и другие транспортные средства, оборудованные для временного проживания людей;

транспортные средства для перевозки грузов;

моторные транспортные средства специального назначения, в том числе автокраны, пожарные автомобили, бетономешалки, поливочные машины, тягачи к полуприцепам и др.

Запрет не будет распространяться на автомобили Вооруженных Сил и других воинских формирований, на фермерскую технику и раритетные автомобили (до 1980 года выпуска). Также не откажут в регистрации, если автомобиль достался по наследству.

Одновременно планируется всячески стимулировать развитие электротранспорта и соответствующей инфраструктуры – правда, другими законопроектами, о чем говорится в пояснительной записке.

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Осталось пять лет…

Согласно законопроекту, запрет на ввоз авто должен вступить в силу не сразу, а через несколько лет. И правила предполагается ужесточать постепенно. Старые автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания планируется запретить для ввоза и регистрации с 1 января 2027 года, а новые дизельные машины и автомобили с бензиновыми двигателями – с аж 2030 года.

Как аргументируют авторы законопроекта, требование насчет постепенного отказа от бензина и дизеля выдвигает Евросоюз. Законопроект разработан на выполнение отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и Директивы Европарламента и Совета Европы 2009/33.

"Транспортная политика ЕС поставила задачу сократить наполовину использование автомобилей на традиционных видах топлива в городах до 2030 года и полностью от них отказаться к 2050 году", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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Также постепенный переход на более экологичные виды топлива предусмотрен Национальной транспортной стратегией Украины, рассчитанной до 2030 года.

Рынок кардинально изменится

Эксперты считают, что запрет на ввоз и продажу автомобилей на бензине и дизеле кардинально изменит рынок в Украине.

"По данным аналитической службы OLX, сейчас бензиновые автомобили в 50 раз популярнее электрокаров, машины на газе – в 36 раз популярнее. Согласно опросу, который проводился среди 10 тысяч автомобилистов в мае 2021 года, сейчас лишь 9% опрошенных отдают предпочтение машинам на газе и еще меньше электрокарам – 2%. Низкая популярность "газовых" авто объясняется не таким широким выбором, а электрокары отпугивают ценой – в среднем она составляет 15-20 тыс. долларов за б/у машину, в то время как средняя цена газовых – 4 тыс. долларов. Для сравнения: средняя цена бензиновых – 5,2 тыс. долларов, и их выбор огромный. Также важным фактором является пока что не развитая инфраструктура и малое количество зарядных станций за чертой городов", – говорит Андрей Коцына, руководитель направления "OLX Авто".

Андрей Коцына, руководитель направления OLX Авто

Однако сам тренд на экологичность и электрификацию становится все сильнее, признает эксперт. 13% опрошенных сказали, что не имеют собственного авто из-за нежелания загрязнять окружающую среду. Принятие такого закона может стимулировать "пешеходную" часть населения покупать электроавто.

"К 2030-му сам рынок может естественным образом перестроиться под автомобили без выбросов. При наличии предложений и адекватной цены электрокары просто вытеснят машины на бензине", – считает Андрей Коцына.

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Экономический эксперт Борис Кушнирук считает идею постепенного отказа от бензиновых двигателей правильной.

"Сама по себе постановка вопроса правильная. И срок – до 2030 года – вполне реалистичный. До этого времени количество проданных автомобилей с электродвигателем будет превышать количество проданных авто на двигателях внутреннего сгорания. Но есть риск, что до этого времени многие автомобили на дизельных двигателях, которые сейчас хотят запретить в Европе, начнут продавать в Украину, причем чуть ли не за бесценок. И мы завезем огромное количество таких авто, что сильно ухудшит экологическую ситуацию. Я считаю, нам в ближайшее время нужно стимулировать развитие электротранспорта. На мой взгляд, в первую очередь нужно установить правила, когда автомобили на двигателях внутреннего сгорания нельзя будет покупать за бюджетные деньги. Автобусы, скорые, машины почты и т. д. То есть нужно расширять зоны использования электротранспорта. Но поскольку сейчас они дороже бензиновых, должна быть поддержка со стороны государства. Доступные кредиты для местных органов власти, лизинг и т. п. Кроме того, во многих странах уже сейчас запрещен въезд в центр города на автомобилях с бензиновым двигателем. А для автомобилей на электродвигателях делают бесплатной или очень дешевой стоимость парковки в центре города. Все нужно делать в комплексе", – перечисляет Борис Кушнирук идеи для переходного этапа.

Он считает, что даже автомобили на газу – уже вчерашний день, и в скором времени они также попадут под запрет.

Экономический эксперт Борис Кушнирук / Фото: Facebook

В то же время руководитель компании "Маркетолог №2" Юрий Будилов считает, что запретить или даже сократить ввоз в Украину машин на бензине не позволят те же ЕС и США.

"Сейчас старые автомобили из Европы и США активно ввозят в Украину. Если это запретить, им просто некуда будет девать этот хлам. Так что запрет будет очень невыгоден Евросоюзу и США с экономической точки зрения. И я считаю, нам просто не дадут этого сделать", – полагает Юрий Будилов.

Юрий Будилов, руководитель "Маркетолог №2"

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