Українська
$ 27,89
33,45
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Авария в Энергодаре стала результатом просчетов правительства и НКРЭКУ, – Саква

5 февраля, 14:00

Инна Бабур Инна Бабур

Это очередной сигнал критического состояния энергетической инфраструктуры

На протяжении длительного времени генерирующие компании из-за искусственных ограничений правительства и НКРЭКУ работали в убыток, что сказалось на их способности покупать топливо и вовремя проводить капитальные ремонты оборудования.

Реклама

Об этом заявил первый заместитель председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква, сообщает "Politeka".

"Сейчас тепловая генерация оказалась в сложных условиях, когда установлены множество ограничений. Средств не хватает не только на то, чтобы купить уголь и восстановить склады, но и отремонтировать оборудование. И оборудование начинает выходить из строя", – отметил Саква в эфире телеканала "Украина24".

Авария на подстанции запорожского облэнерго, которая спровоцировала отключение Запорожской ТЭС, стала уже очередным сигналом критического состояния энергетической инфраструктуры.

"Энергетика не может работать в убыточном режиме, без средств. Надо восстановить систему нормальных бизнес-отношений. Устранить с рынка все изъяны, которые известны. Сейчас рынок электрической энергии работает в ручном режиме – это и стало причиной того, что сейчас в Запорожье и на других станциях", – добавил эксперт.

В тренде
Рейтинг. ТОП-10 самых популярных в мире моделей электрокаров
Реклама

По его словам, НКРЭКУ должна немедленно ликвидировать финансовые перекосы на рынке и сбалансировать финансовое состояние отрасли, иначе аварии вроде остановки энергоблока Славянской ТЭС, пожара на Змиевской ТЭС и отключения Запорожской ТЭС могут повториться на других объектах критической инфраструктуры.

Напомним, 3 февраля из-за замыкания на трансформаторе подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго, сработала система аварийной защиты Запорожской ТЭС. Станция была отключена от энергосети, что привело к краткосрочному прекращению электроснабжения города Энергодар и близлежащих населенных пунктов.

Усилиями энергетиков Запорожской ТЭС электроснабжение потребителей было восстановлено менее чем через час после инцидента на подстанции "Луч".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

энергетика авария облэнерго подстанции ТЭС энергодар электроснабжение НКРЭКУ Запорожьеоблэнерго
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Куда пойдет курс доллара в феврале: продавать или покупать валюту
Куда пойдет курс доллара в феврале: продавать или покупать валютуФинансы
"Коллекторы в законе": как теперь будут "выбивать долги" и можно ли будет защититьсяЭкономика
Банкам не нужны наши депозиты: какой будет доходность вкладов в 2021 году
Банкам не нужны наши депозиты: какой будет доходность вкладов в 2021 годуФинансы
Индексацию пенсий хотят обновить: уже готов законопроект
Индексацию пенсий хотят обновить: уже готов законопроектЭкономика
Когда доллар начнет дешеветь – прогноз курса на февраль
Когда доллар начнет дешеветь – прогноз курса на февральЭкономика
Цены на топливо сорвались с
Цены на топливо сорвались с "якоря", на сколько они еще вырастутАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять