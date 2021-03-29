Аваков показал декларацию: 1,5 млн евро, икона с Мадонной и черный алмаз

Глава МВД Арсен Аваков подал ежегодную декларацию о доходах, из которой следует, что министр владеет элитным жильем, коллекцией дорогих часов, картинами и держит на счетах сотни тысяч долларов и 1,5 млн евро.

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Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации в Едином реестре.

Недвижимость

Аваков задекларировал 12-комнатные апартаменты в центре Харькова общей площадью 657,90 кв. м, квартиру в 70,90 кв. м, тоже в Харькове, и квартиру 55,40 кв. м в Чугуеве под Харьковом.

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Министру также принадлежат два земельных участка по 12 соток в с. Коробочкино Чугуевского района.

Кроме того, глава МВД указал в качестве своего жилья в Киеве номер в отеле площадью в 77,6 кв. м.

Ценности

В раздел "Ценное движимое имущество" декларации Авакова попали наручные часы Rolex, Vacheron Constantin и Jaeger LeCoultre, приобретенные соответственно в 1992, 2003 и 2004 годах.

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Министр также показал коллекцию медных, бронзовых, серебряных и золотых монет XVI-XXI вв. с территории нынешней Украины, Древней Греции; Российской, Австро-Венгерской и Римской империй II в. до н. э. – XX в. н. э. (всего – 2661 монета).

Кроме того, главному силовику принадлежит коллекция из 24 золотых монет стран Европы и Америки XVIII-XXI вв., а также коллекция серебряных и золотых монет, отчеканенных Национальным банком Украины.

Аваков задекларировал десятки полотен современных украинских, советских и зарубежных художников, картину из цветного бисера с изображением коня на синем фоне XVIII в. неизвестного художника, линогравюру Пабло Пикассо и гравюру немецкого художника Карла Плюкебаума начала XX в.

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Глава МВД владеет коллекцией картин из батика, иконами с изображением Мадонны и Николая Чудотворца (XVI-XVII вв.), иконой "Неопалимая купина" (XVIII-XIX вв.) набором для игры в шахматы и нарды в художественном исполнении, набором шахмат с использованием полудрагоценных камней, несколькими бронзовыми каминными часами (XIX-XX вв.) и коллекциями украинских почтовых марок с момента провозглашения независимости и разных стран 1960-2000 гг. по космической и художественной тематике, а также юбилейных марок и блоков СССР.

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Министру также принадлежит коллекция вин производства Франции, Италии, Германии, Австрии, Украины, Испании, США и Чили (730 бутылок). Отдельно он показал в декларации бутылку Chateau Mouton-Rothschild 1945 года разлива и дюжину бутылок вина первой половины 1980-х годов.

Аваков указал в декларации и десяток наборов итальянской мебели – для рабочих кабинетов, спален, кухонь, гостиной и библиотеки, антикварное зеркало в ореховой оправе XIX в., набор светильников, бра, торшеров и настольных ламп производства Австрии, Италии и Голландии, а также коллекцию из девяти единиц холодного оружия из коллекции XIX-XXI вв.

Имущество супруги

Супруге Авакова Инне принадлежат шубы из каракуля, меха соболя, светлой и темной норки, а также сумочки Hermes, Chanel и Louis Vuitton. Она также владеет колье из белого золота с бриллиантами, золотыми перстнями, сережками и ожерельями с драгоценными камнями, подвеской из белого золота с бриллиантами белого цвета. Кроме того, в декларации указан один черный бриллиант и три белых без обрамления.

Министр же записал на себя "художественное ювелирное изделие с использованием серебра, золота и полудрагоценных камней в виде буровой нефтяной вышки".

В графе "Транспортные средства" ни сам Аваков, ни члены его семьи ничего не указали.

Доходы

По месту работы за год Аваков заработал 692 тыс. грн и получил от Ощадбанка 123 тыс. грн в качестве процентов. Супруга за год заработала почти 4,4 млн грн.

На банковских счетах министр хранит почти 800 тыс. грн, 200 тыс. долл., а его жена – еще 190 тыс. долл. и почти 1,5 млн евро в итальянском банке. Также Аваков купил банковского золота на 2 млн гривен. Наличными он держит 6 тыс. грн, 9400 долларов, 43 тыс. евро, 96 тысяч японских иен (24,5 тыс. грн).

Помимо всего этого, Аваков задекларировал 836 тыс. грн расходов за организацию перелета нацгвардейца Виталия Маркива после того, как итальянский суд оправдал его по делу о гибели фотокорреспондента на Донбассе.

Глава МВД также указал, что является главой Физкультурно-спортивного общества "Динамо".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Аваков показал в декларации за 2019 год миллион гривен, четыре шубы и ни одной машины.

А когда в декларации Авакова нашли нарушения, министр пообещал исправить неточность.

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