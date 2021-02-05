Атомных вечеринок не будет: в Крыму снесут недостроенную АЭС

В машинном зале АЭС в Щелкино пять лет проводили вечеринки "КаZантип"

Участники КаZантипа возле Крымской АЭС / Фото: УНИАН

Подконтрольное России "правительство" оккупированного Крыма решило до конца 2021 года снести недостроенную атомную электростанцию в Щелкино на востоке полуострова.

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Под снос пойдут объекты общей площадью более 22 тыс. кв. метров, среди них – реакторное отделение, одно- и трехъячеистые дизельгенераторные станции.

Крымская АЭС считается одним из самых знаменитых недостроев на полуострове. Будучи в высокой степени готовности, после распада СССР была заброшена из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

С 1995 года по 1999 год в машинном зале АЭС в Щелкино проводились вечеринки фестиваля "КаZантип" под лозунгом: "Атомная вечеринка в реакторе".

В 2015 году оккупанты попытались заменить "КаZантип" широко разрекламированным фестивалем "Крымфест", однако на него не приехали ни музыканты, ни зрители.

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А в 2016-м проведение музыкального фестиваля Befooz, который должен был стать преемником "КаZантипа", запретили под предлогом борьбы с наркотиками и алкоголем.

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