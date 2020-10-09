Ассоциация "Укркокс" требует от премьера не ограничивать срок эксплуатации грузовых вагонов

Ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов, которое инициируют "Укрзализныця" и Мининфраструктуры, недопустимо. Такое решение приведет к списанию около 60 тысяч вагонов и вагонного парка будет катастрофически недостаточно для перевозок грузов. Об этом говорится в открытом письме премьер-министру Денису Шмигалю от имени ассоциации "Укркокс", которая объединяет коксохимические предприятия Украины, сообщает "Znaj.ua".

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В ассоциации предупредили, что в случае ограничения сроков эксплуатации вагонов придется списать практически весь парк коксовозов. А купить такой тип вагонов очень сложно – они дорого стоят и их мало, поскольку производство требует сложных технологий.

"Ограничение сроков эксплуатации вагонов приведет к существенному сокращению производства и уменьшению доходов в госбюджет", – предупредили в ассоциации.

Там также напомнили, что промышленность в Украине сейчас в кризисном состоянии. "В текущей ситуации нужно проводить государственную политику, которая будет направлена на улучшение экономической ситуации в стране, а не удовлетворять интересы отдельной отрасли вагоностроителей, что в результате будет наносить ущерб другим ведущим отраслям", - отмечается в письме.

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"Во избежание искусственного дефицита на рынке грузовых вагонов и его негативного влияния на экономику Украины просим дать поручение Министерству инфраструктуры Украины доработать проект приказа, который предусматривает ограничение продления срока эксплуатации железнодорожных грузовых вагонов. А Минэкономики и Государственной регуляторной службе – оценить негативное влияние на экономику Украины от ограничения продления сроков эксплуатации вагонов с превышением нормативного срока службы, и взвесить его с потенциальными выгодами от ограничения срока продления срока эксплуатации. Надеемся, что в доработанной редакции проекта приказа будет учтена позиция всех участников рынка, а не только предложения одной стороны, что позволит обеспечить наилучший результат для экономики Украины", - отметили промышленники.

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Напомним, президент ассоциации "Укрведтранс" Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. По ее словам, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина обязалась привести свою законодательную базу в соответствие с европейскими директивами, в которых не предусмотрен нормативный срок службы вагонов.

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