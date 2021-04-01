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Ассоциация "Укркокс" просит премьера не принимать проект закона о выбросах

1 апреля, 17:10

Ирина Ненько Ирина Ненько

Его нормы приведут к закрытию всех коксохимических предприятий и сокращению производства в смежных отраслях

Проект закона о выбросах (№ 4167) не может быть принят в текущей редакции, поскольку его нормы приведут к закрытию всех коксохимических предприятий и сокращению производства стали и чугуна.

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Об этом говорится в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю от Украинской научно-промышленной ассоциации (УНПА) "Укркокс", сообщает "РБК-Украина".

В ассоциации отмечают, что около 200 тысяч украинцев останутся без работы, а в крупных промышленных городах (Мариуполь, Запорожье, Кривой Рог) значительно возрастет социальное напряжение. Именно поэтому проект должен быть доработан с учетом украинских реалий.

Как сказано в письме, большинство коксохимических батарей, которые построены в Украине, не исчерпали даже половину нормативного срока своей работы. Однако выполнить новые требования по выбросам, которые предусмотрены законопроектом №4167, и радикально уменьшить количество выбросов на этих батареях физически невозможно в силу технических особенностей.

"Эти батареи – агрегаты стоимостью 400-450 млн долларов. Достижение нормативов выбросов, заложенных в законе, возможно только при условии строительства новых коксовых батарей. А остановка батарей парализует всю коксохимическую отрасль Украины", – объясняют в ассоциации.

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Там подчеркивают: обеспечить импорт более чем 5 млн тонн кокса в год невозможно. Таким образом, остановка коксохимической отрасли повлечет за собой сокращение производства в смежных отраслях, добыче коксующегося угля, резкое сокращение рабочих мест в горно-металлургическом комплексе (150-200 тысяч рабочих мест) и повышение социальной напряженности в градообразующих регионах (Мариуполь, Запорожье, Кривой Рог, Каменское).

"Законопроект №4167 не может быть поддержан в текущей редакции. Необходимо учесть техническую состоятельность нашего государства и установить реальные сроки поэтапного внедрения европейских норм выбросов загрязняющих веществ. Мы предлагаем провести широкую дискуссию с бизнесом, промышленными ассоциациями, научными учреждениями, чтобы оценить объемы инвестиций для достижения предприятиями новых экологических стандартов. Поспешность в принятии проекта приведет к необратимым разрушительным последствиям", – предупредили в ассоциации "Укркокс".

Напомним, ранее Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) призвала Верховную Раду доработать законопроект №4167, поскольку на реализацию законопроекта необходимо минимум 10 млрд. долл. Кроме того, право разрешительного органа (Минприроды) самостоятельно приостанавливать или аннулировать интегрированное разрешение без решения суда создает благоприятные предпосылки для коррупции.

В свою очередь президент Союза химиков Алексей Голубов заявил, что принятие законопроекта о снижении промышленных выбросов в предложенном правительством виде убьет промышленность, поскольку предприятия не имеют миллиардов на экомодернизацию, им нужна поддержка государства.

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промышленность выбросы законопроект
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