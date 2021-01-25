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Ассоциация экологов обратилась к министру Абрамовскому

25 января, 16:51

Инна Бабур Инна Бабур

Экологи требуют организовать публичные обсуждения рекомендаций по составлению отчета по оценке воздействия на окружающую среду

Профессиональная ассоциация экологов Украины (ПАЕУ) обратилась к главе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роману Абрамовскому с требованием организовать публичные обсуждения рекомендаций по составлению отчета по оценке воздействия на окружающую среду и не допустить их принятия без оценки общественности. Об этом говорится в открытом письме от ПАЕУ Абрамовскому.

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Письмо ПАЕУ министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роману Абрамовскому

Письмо ПАЕУ министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роману Абрамовскому

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"Поскольку ПАЕУ представляет большинство субъектов хозяйствования и разработчиков отчетов оценки воздействия на окружающую среду, а опубликованный 10 декабря 2020 проект "Общих методических рекомендаций по содержанию и порядку составления отчета по оценке воздействия на окружающую среду" непосредственно влияет на их деятельность, просим прислать ПАЕУ финальную версию Методических рекомендаций и организовать их публичное обсуждение", – отмечается в письме.

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экологи минэкологии Роман Абрамовский
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