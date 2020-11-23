"Анвитрейд" повысил цену на дизтопливо для "Укрзализныци" до "Роттердам + 35 долларов на тонне"

В начале ноября УЗ покупала дизтопливо с премией +27 долларов к цене в порту Роттердама

Компания "Анвитрейд" (Wexler Group) выиграла тендер "Укрзализныци" на поставку дизельного топлива по цене в порту Роттердам плюс 35 долларов на тонне. Об этом пишет сайт enkorr со ссылкой на ProZorro, сообщает "Politeka".

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"Анвитрейд" выиграл все три тендера общим объемом 9000 тонн, предложив цены 19 310 грн/т, 19 364 грн/т и 19 544 грн/т.

По расчетам издания, так называемая фиксированная "грязная" маржа поставщика, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ в порту Роттердам (FOB Rotterdam) составит от 28 до 35 долларов на тонне.

Издание отмечает, что это "грязная" маржа, помимо чистого заработка компаний, включает в себя затраты на доставку топлива в Украину, страховку и прочие расходы.

Напомним, в начале ноября "Укразализныця" покупала у того же "Анвитрейда" дизтопливо с премией +27 долларов к цене в порту Роттердама.

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Напомним, в ноябре "Укрзализныця" объявила тендер на 26165 тонн угля по цене "Роттердам+ 50 долл./т".

Формульный подход с использованием цен на европейских биржевых площадках используется в Украине для расчета стоимости газа для населения. С февраля по июль 2020 года это была т. н. формула "Амстердам плюс" – цена на хабе ТТF в Нидерландах плюс доставка в Украину.

Также в 2016-2019 гг. действовала формула "Роттердам+" для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей.

Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

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