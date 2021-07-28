В Украине резко выросли долги по зарплатам: какие области в антилидерах

С повышением минимальных зарплат в Украине растет и задолженность по выплатам

Задолженность по выплате заработной платы на 1 июля 2021 года составила 3592,6 миллиона гривен или 107,2% по сравнению с показателями месяцем ранее. Данные опубликовала Государственная служба статистики.

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По состоянию на 1 июня статистика была более оптимистичной – на 242 миллиона меньше. Если сравнивать с показателями в начале года, то долг вырос на 981 миллион.

Возглавили антирейтинг с огромной разницей следующие отрасли:

Промышленность – 74,8%;

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 8,5%.

Области-должники:

Донецкая – 20,5%;

Харьковская – 14%;

Днепропетровская – 12,7%;

Динамика задолженности по выплате зарплат

На Киев приходится немалая часть задолженности по зарплате – 13,4%. Также сообщается, что сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 01 июля 2021 составила 158,6 миллиона гривен. Для сравнения, в начале мая этот показатель был выше – 165,9 миллиона гривен.

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Напомним, в Украине средняя зарплата повысилась до 14 313 грн в июне 2021 года после 13 499 в мае. По сравнению с прошлым месяцем показатель увеличился на 6%, а за год (против июня-2020) – на 23,6%.

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве (20 455 грн), самая низкая – в Кировоградской области (11 497 грн). Разница между показателями в этих регионах достигает 8 958 грн.

Наравне с повышением зарплат и увеличением задолженностей по выплатам, подскочили цены на продукты. Сильно взлетит стоимость подсолнечного масла. Прогноз экспертов на этот счет в новостях "Сегодня":

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