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Антимонопольный комитет развенчал все обвинения НАБУ по делу "Роттердам плюс", – нардеп

23 декабря, 15:55

Инна Бабур Инна Бабур

Закрытие дела "Роттердам+" – это хорошая новость для всех энергогенерирующих компаний страны, считает нардеп

Выводы Антимонопольного комитета по делу "Роттердам плюс" окончательно подтверждают, что ни один из участников энергорынка не получал от формулы преференций или льгот, а сама формула в целом была прозрачной и экономически обоснованной, заявил в комментарии изданию "Минпром" внефракционный народный депутат Дмитрий Шпенов, пишет "Гордон".

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"Претензии к действиям НКРЭКУ в части предоставления льгот и преимуществ отдельным предприятиям весьма абстрактны и не имеют достаточных оснований для судебного разбирательства", – уверен он.

Экспертные заключения, которые были приобщены к делу АМКУ, также не содержат доказательств убытков, причиненных от действия формулы, добавил он и отметил, что закрытие дела "Роттердам плюс" – это "исключительно хорошая новость" для всех энергогенерирующих компаний страны.

"Конкурентный рынок электроэнергии должен развиваться и стать свободным от бюрократических вмешательств. Это гарантирует выгоду всем участникам, включая государство", – подчеркнул нардеп.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Стоимость угля рассчитывалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину". Из-за применения формулы тепловые генерации, в том числе ДТЭК и государственное "Центрэнерго", продавали электроэнергию дороже, отмечала "Экономическая правда". Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

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28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

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Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления.

Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы "Роттердам плюс" в связи с отсутствием нарушений.

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АМКУ НАБУ Центрэнерго НКРЭКУ САП Роттердам+ Дмитрий Шпенов
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