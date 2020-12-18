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АМКУ вслед за прокуратурой и судом признал формулу "Роттердам+" законной

18 декабря, 16:25

Инна Бабур Инна Бабур

Расследование АМКУ было начато в мае 2019 года на основании обращения НАБУ

Антимонопольный комитет (АМКУ) закрыл расследование в отношении формулы "Роттердам+" в связи с отсутствием нарушений. Соответствующее решение АМКУ принял 18 декабря, передает "РБК-Украина", сообщает "Politeka".

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"Закрыть расследование из-за отсутствия нарушений законодательства в действиях Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", – сообщили в АМКУ.

Расследование дела длилось более 1,5 года и касалось обстоятельств утверждения формулы определения рыночной стоимости угля "Роттердам+".

Расследование АМКУ было начато в мае 2019 года на основании обращения Национального антикоррупционного бюро. Комитет пришел к выводу, что формула "Роттердам+" не имела никакого негативного влияния на состояние конкуренции на энергетическом рынке.

Ранее сообщалось, что формула "Роттердам+" была принята в марте 2016 года во исполнение рекомендаций Антимонопольного комитета, который еще в 2015 году обязал НКРЭКУ отойти от ручного определения цен на уголь и ввести прозрачную европейскую методологию.

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Напомним, формула "Роттердам+", по которой рассчитывалась объективная рыночная цена на энергетический уголь, действовала с мая 2016 по июнь 2019 года. Она автоматически утратила силу с запуском рынка электрической энергии. После того как формула прекратила действие, цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей повысились.

С 2017 по 2020 год НАБУ проводило расследование по делу "Роттердам+", по результатам которого не было установлено ни доказательств правонарушения, ни вреда от действия формулы, из-за чего 27 августа 2020 года прокуратура закрыла дело.

В сентябре 2020 года решение прокуратуры о закрытии дела подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

Решение суда о законности закрытия дела вступило в силу с 17 ноября 2020 года.

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