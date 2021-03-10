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АМКУ расследует продажу "Интерпайпом" труб "Нафтогазу" в 2-3 раза дороже, чем в Россию, – нардеп

10 марта, 11:02

Ирина Ненько Ирина Ненько

Также АМКУ должен изучить целесообразность введения Украиной заградительных пошлин на импорт труб из Китая

Антимонопольный комитет Украины проверит факты возможного завышения заводами группы "Интерпайп" цен на трубную продукцию для государственной компании "Нафтогаз Украины".

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Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, обнародовав соответствующее обращение в Антимонопольное ведомство.

"Закупки НАК "Нафтогаз Украины" вероятно осуществлялись по завышенным ценам, с нарушением антимонопольного законодательства, следствием чего стало, среди прочего, уменьшение доходной части государственного бюджета", – говорится в обращении.

Нардеп просит АМКУ проверить факты завышения заводами "Интерпайп Нико Тьюб" и "Интерпайп Новомосковский трубный завод" цен для государственного "Нафтогаза" по сравнению с аналогичными контрактами "Интерпайпа" с российскими нефтегазовыми компаниями, в частности "Башнефтью".

Также АМКУ по обращению нардепа должен изучить целесообразность введения Украиной в мае 2020 года по инициативе "Интерпайпа" заградительных пошлин на импорт труб из Китая, которые привели к усилению монопольного положения заводов группы на украинском рынке.

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"Фактическое закрытие рынка поставок труб из Китая для нефтегазовой промышленности привело к потере конкуренции на закупках госкомпании. Также это, вероятно, привело к росту убытков НАК "Нафтогаз Украины" и как следствие дополнительной финансовой нагрузке на потребителей газа", – говорится в обращении Алексея Кучеренко.

Напомним, в начале марта издание "РБК-Украина" опубликовало расследование о трехкратном завышении цен на трубы компанией "Интерпайп" для государственного "Нафтогаза". В расследовании сравнивались контракты "Интерпайпа" на поставку идентичных видов труб с группой "Нафтогаз" и российской компанией "Башнефть".

По оценкам издания, на завышении цен для "Нафтогаза" компания "Интепрайп" смогла дополнительно заработать минимум 290 млн долларов.

В ответ на публикацию в "Интерпайпе" заявили, что разница в цене объясняется "особой конструкцией креплений", которые использовались в трубах для государственного "Нафтогаза".

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Россия АМКУ трубы интерпайп Нафтогаз Украины Алексей Кучеренко госкомпании
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