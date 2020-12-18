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АМКУ потерял контроль над рынками электроэнергии и газа, – Виктория Гриб

18 декабря, 10:00

Инна Бабур Инна Бабур

Нардеп отметила, что комитет годами закрывает глаза на злоупотребления

Антимонопольный комитет Украины работает неэффективно и потерял контроль над рынками природного газа и электрической энергии. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

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"Комитет фактически самоустранился от решения проблем работы этих рынков, а только имитирует работу. Вместо защиты конкуренции и интересов потребителей, Антимонопольный комитет применяет неэффективный подход штрафов, который никоим образом не решает существующие проблемы", - сообщила депутат на своей странице в Facebook.

Она отметила, что комитет годами закрывает глаза на злоупотребления в сегменте транспортировки и оптовой торговли газом, а также не замечает манипуляций с торговлей несуществующими объемами электроэнергии.

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Гриб призвала президента Владимира Зеленского обратить внимание на неэффективную работу комитета. "Власть должна пересмотреть немедленно подходы к работе антимонопольного комитета, иначе построить действительно конкурентные и развитые рынки будет невозможно", - отметила Виктория Гриб.

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АМКУ рынок газа рынок электроэнергии Виктория Гриб
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