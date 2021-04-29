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Американские эксперты призывают украинскую власть во взаимоотношениях с крупным бизнесом действовать по закону

29 апреля, 13:14

Ирина Ненько Ирина Ненько

Соблюдение законности должно стать главным требованием в процессе ограничения влияния олигархов, считает Дэниел Фрид

По мнению экс-помощника Госсекретаря США, посла Дениела Фрида, соблюдение законности должно стать главным требованием в процессе ограничения влияния олигархов. Прежде всего это касается угрозы перераспределения бизнеса и СМИ.

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"Когда Украина будет избавляться от контроля олигархов, ключевое, чтобы медиа и экономика не начали работать в пользу других олигархов или в пользу государства. А работали именно по закону", - заявил Дэниел Фрид на онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

Дэниел Фрид является ведущим экспертом Atlantic Council — американского аналитического центра, основанного в 1961 году при Организации Североатлантического договора (НАТО). До 2017 года координировал санкционную политику Государственного департамента США.

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Как сообщалось, 15 апреля на заседании СНБО президент Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране". Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.

28 апреля журналист Дмитрий Гордон призвал Владимира Зеленского начать процесс деолигархизации с очищения самой власти. "Что такое олигархи? Олигархи – это прямое следствие коррумпированной власти. Потому что без коррумпированной власти олигархов не будет. Главные олигархи заседают во власти. Это люди, которые пришли во власть, условно говоря, бомжами по сравнению с тем, кем они стали во власти. Ушли миллионерами и миллиардерами", – заявил Гордон.

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