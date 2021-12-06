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В Украине с нового года подорожает алкоголь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
6 декабря, 01:45
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Пиво крепостью 8% подорожает более чем на 2 гривны
В Украине вводят новые правила расчета "пивного акциза", который будет опираться на количество этилового спирта в напитке/Коллаж: Сегодня
В Украине вводят новые правила расчета "пивного акциза", который будет опираться на количество этилового спирта в напитке/Коллаж: Сегодня

С января месяца 2022 года в Украине согласно законопроєктом № 5600, который приняла Верховная Рада, подорожают алкогольные напитки. Вводятся новые правила расчета "пивного акциза", который будет опираться на количество этилового спирта в напитке.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

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Как будет определяться цена на пиво?

Пиво будет облагаться налогом по ставке 59,82 грн за 1 л этилового спирта, потраченного на его производство. Сейчас действует налог в размере 2,78 грн за литр пива независимо от крепости.

На сколько подорожает пиво?

Пиво, крепость которого 4%, подешевеет на 39 копеек. Пиво крепостью 8% – подорожает на 2 грн 1 копейку.

Повышение цен на другой алкоголь

Для других видов алкоголя акцизный налог (косвенный налог, налагаемый в момент производства на товары массового потребления внутри страны) повышается на 5%.

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Подорожание овощей

На рынке для покупателей подорожали овощи – только огурцы выросли в цене на 22% из-за уменьшения предложений от фермеров.

На крупнейшем в Украине фермерском оптовом рынке "Неждана" в селе Большие Копани Херсонской области огурец уже стоит 50-60 грн/кг, хотя днем ранее стоил 35-55 грн/кг. А на оптовом рынке "Начало" в Одессе он стоит 55-58 грн/кг.

Кабачки, тоже, подорожали. За них сейчас просят 35-40 грн/кг. Тем не менее, томаты, все еще дешево стоят, более того они опустились до пятилетнего минимума. Сейчас круглые красные, розовые и желтые стоят 15-20 грн/кг, а черные – 20-25 грн/кг.

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Баклажан на рынке продают по 15-70 грн/кг, красный конусовидный перец – по 25 грн/кг, а красный кубовидный – 30-40 грн/кг.

Картофель стоит 5-7 грн/кг, свёкла – 6-10 грн/кг, морковь – 5-7 грн/кг, лук – 8-9 грн/кг.

На рынках до сих пор представлен широкий ассортимент капусты. Она стоит:

  • молодая капуста – 9-10 грн/кг;
  • краснокочанная – 11 грн/кг;
  • цветная – 8 грн/кг;
  • пекинская – 8 грн/кг;
  • брокколи – 20 грн/кг;
  • савойская – 10 грн/кг;
  • брюссельская – 40-60 грн/кг;
  • романеско – 30 грн/кг;
  • кольраби – 15 грн/кг.

Тыкву украинцам продают по 3 грн/кг, чеснок – 50-70 грн/кг, яблоки – 6-8 грн/кг, груши – 15-30 грн/кг, а виноград – 25-40 грн/кг.

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