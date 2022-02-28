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Airbnb бесплатно предоставит жилье беженцам из Украины — в каких странах

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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28 февраля, 18:31
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Около 100 тыс. беженцев могут воспользоваться помощью
Украинским беженцам бесплатно предоставят жилье
Украинским беженцам бесплатно предоставят жилье / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренды жилья по всему миру Airbnb и некоммерческая ассоциация Airbnb.org временно обеспечат бесплатным жильем 100 тыс. беженцев из Украины в соседних европейских странах.

Об этом сообщает пресс-служба компании Airbnb.

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Среди стран, упоминаемых в качестве убежища:

  • Польша;
  • Германия;
  • Венгрия;
  • Румыния.

Компания будет тесно сотрудничать с правительствами этих стран, чтобы лучше удовлетворить конкретные потребности в каждой стране, в том числе путем предоставления долгосрочного убежища.

Жилье будет финансироваться за счет средств Airbnb, Inc, а также доноров фонда беженцев компании и "щедростью наших арендодателей".

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Япония выделит 100 млн евро помощи

Япония выделяет Украине еще 100 млн долларов на борьбу с агрессором.

"Провел переговоры с премьер-министром Японии. Поблагодарил за мощную поддержку в противодействии агрессии. Япония выделяет $100 млн до уже одобренной поддержки в $100 млн. Полностью поддерживает жесткие санкции против РФ", – написал президент Украины в соцсетях.

Ранее Фумио Кисида заявил, что Япония вводит санкции против Центрального банка России и лично против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Ранее мы писали, что в ответ на кремлевское нападение на Украину Великобритания вводит санкции против российского Центробанка. Ранее это уже сделали Евросоюз и США.

Также мы рассказывали, что на фоне новостей об отключениях от SWIFT, санкциях против Центробанка и других ответных мер против экономики РФ у россиян началась настоящая паника.

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