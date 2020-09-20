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Африканская страна захотела поставлять в Украину мясо крокодилов

20 сентября, 08:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Наша страна в свою очередь заинтересована в экспорте свинины

Южно-Африканская Республика (ЮАР) заявила о заинтересованности в поставках крокодильего мяса в Украину. Об этом сообщила Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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"ЮАР <...> выразила заинтересованность в экспорте в Украину шерсти, мясной продукции, в частности, мяса крокодилов", – говорится в сообщении.

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Кроме того, Украина и ЮАР обсудили возможности экспорта украинского мяса (птицы и свинины), яиц и яичной продукции в ЮАР, а также условия доступа на рынки друг друга.

Напомним, ранее сообщалось, что поголовье свиней и птицы в Украине вымирает. При этом в ассоциации "Свиноводы Украины" не отрицают, что наша страна еще может стать мировым лидером по производству свинины.

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Впрочем, украинские аграрии уже давно считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты. По результатам 2019 года отрасль понесла более 2,1 млрд грн убытков и, как считают эксперты, рентабельность животноводства будет снижаться и в будущем.

А о том, как производится искусственное мясо и где его найти в Украине, узнавайте из видеосюжета:

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экспорт ЮАР мясо крокодилы импорт внешняя торговля

Источник: Сегодня

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