70% подделок! Как украинцам массово "втюхивают" фальсификат красной икры

Бывает, что и фальсификат продается по высоким ценам

Отличить фальсификат бывает крайне трудно / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

70% красной икры, которую продают в Украине, является фальсификатом. Отличить подделку невооруженным глазом рядовому покупателю крайне трудно. Даже высокая стоимость продукта не всегда есть показателем его свойства.

Об этом сообщают специалисты из центра экспертиз "Тест".

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Да, они закупили в разных торговых точках 10 баночек с красной икрой. При этом 7 из них после проверки оказались подделкой.

Настоящая икра недешевая

Фальсификат обычно продается от 40 гривен за единицу.

По словам главы правления "Тест" Валентина Безрукого, если 100-граммовая баночка икры стоит дешевле за 115 гривен, это точно подделка. Себестоимость такого продукта – 14 гривен за 100 г. А ее единственное преимущество – при изготовлении икры ни одна рыба не пострадала.

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Однако некоторые производители фальсификата специально накручивают цены. Икра дорогая, а значит, сомнений, что это качественный продукт, нет. Благодаря этому многие недобросовестные производители имеют огромный подъем на фальсификате.

Как отличить фальсификат

По словам экспертов, отличить фальсификат можно снаружи:

икринки должны быть одинаковыми;

не должен быть резкий запах;

баночка промаркирована и герметично упакована.

Проверить также можно и домашним методом с помощью горячей воды или перекиси водорода. Настоящая икра образует мутный молочный раствор, свидетельствующий о сворачивании белков.

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Особо внимательным следует быть и к икре, которая якобы сделана в России. Напомним, что Украина уже пару лет не импортирует оттуда данный продукт. Поэтому покупателям либо пытаются "впарить" подделку, будто это действительно натуральная красная икра, которая была завезена контрабандой. Такой товар будет дорог, но истинное происхождение и влияние на здоровье человека не известны.

Кроме того, специалисты не советуют покупать икру, в составе которой указан уротропин (Е 239). Этот консервант может быть опасным для здоровья.

Сколько должна стоит икра

Как рассказала председатель правления ассоциации "Потребительское доверие" Елена Куликова красную икру можно разделить на два класса – из рыбы, выращенной искусственным путем (форель), и из дикой рыбы (горбуша или нерка).

Качественная икра будет стоить:

форели – 1400 грн за килограмм (112 грн за 80-граммовую баночку);

горбуши – 2000 грн за килограмм (160 гривен за баночку);

нерки – 2500 грн за килограмм (200 гривен за баночку).

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