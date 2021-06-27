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50 тысяч при рождении ребенка. В Минсоцполитики обещают ежегодное повышение

27 июня 2021 20:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Важным новшеством находящегося в Раде законопроекта является то, что выплаты будут ежегодно индексироваться

В Верховной Раде уже около месяца находится законопроект, предусматривающий увеличение помощи при рождении ребенка до 50 тысяч гривен и индексацию этой суммы. Сейчас такая помощь составляет чуть более 41 тысячи гривен.

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Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода".

"Мы внесли законопроект перед 1 июня. Несправедливость возмущает. И хоть немножечко надо помогать людям. Еще в 2014-м или в 2015 году зафиксировали помощь при рождении ребенка немного больше чем 41 тысяча гривен. Она не индексируется, не пересматривается", – заявила глава Минсоцполитики.

Важным новшеством нового законопроекта является то, что данные выплаты будут ежегодно индексироваться

"Мы приняли такое решение, что, первое, она (помощь. – Ред.) уже должна быть 50 тысяч гривен при рождении ребенка. 25% выдается сразу, а все остальное – частями. Но индексируется ежегодно", - сказала Лазебная.

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Она уточнила, что если парламент примет этот закон, увеличенная помощь будет выплачиваться уже с января 2022 года.

Что сейчас

Сейчас помощь при рождении ребенка и до достижения им 3-летнего возраста составляет 41 280 гривен: сначала выплачивается единовременно 10 320 гривен, а остальная сумма делится и выплачивается по 860 гривен следующие 36 месяцев.

Отметим, в 2011 году размер выплат по рождению ребенка не был одинаков: до 30 прожиточных минимумов платили на первого ребенка, до 60 – на второго, до 120 – на третьего и каждого последующего. Тогда это было около 25, 50 и 100 тыс. соответственно. А с середины 2014 года дифференциацию выплат отменили, а выплаты растянули на три года.

Напомним, 26 мая Кабмин одобрил для подачи в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о государственной помощи семьям с детьми, предусматривающий увеличение размера помощи при рождении ребенка.

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