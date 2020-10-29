Газ подорожал. 5 способов экономии

Денег это много не потребует, но придется поработать головой и руками

Украинцы должны платить рыночную цену за газ, которая устанавливается ежемесячно. И вот уже четвертый месяц подряд газ дорожает. Причем в ноябре повышение во многих регионах оказалось весьма ощутимым – 25-30%. А ведь зима еще впереди.

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Для жителей городских квартир, которые используют газ только для приготовления еды, плата за газ – самая маленькая среди всех коммунальных услуг, поэтому повышение тарифов на газ их мало волнует.

А вот для жителей частных домов расходы на газ – самые серьезные. И каждое повышение тарифов заставляет их задумываться над тем, можно ли как-то сэкономить?

Делимся советами.

1. Найти оператора с более дешевым тарифом

Одним из преимуществ открытого рынка газа является возможность выбирать оператора. Ведь подключаться можно даже к поставщику из другого региона.

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Сегодня разброс тарифов довольно ощутимый. В ноябре самый дешевый газ будет у "Мегаватт Энерго" (Киев) – 6,22 грн за кубометр (с НДС), а самый дорогой – у "Запорожгазсбыт" – 8,9 грн/1 куб. м.

Правда, прежде чем делать выбор, стоит поинтересоваться, есть ли у газопоставляющей компании клиентская инфраструктура (представительства, колл-центры, онлайн-оформление и т. д.). Чтобы не пришлось ради копеечной экономии на тарифе тратиться на поездки в другой регион, чтобы решить вопросы с договором и т. п.

К сожалению, до сих пор в Украине нет удобной интернет-площадки, где можно было бы посмотреть все предложения газовых операторов, сравнить цены и удобства для клиентов. Все это придется искать самостоятельно.

2. Поищите лучший тарифный пакет

Также можно поинтересоваться разными пакетами у одного поставщика. Например, "Нафтогаз Украины" предлагает своим клиентам месячный и годовой тариф. Последний дороже, но он гарантирует стабильную цену газа на год.

Например, в октябре месячный тариф "Нафтогаза" для населения составлял 4,7 грн за кубометр, а годовой – 5,24 грн. Но те, кто подписался на годовой тариф, в ноябре заплатят меньше других. Потому что месячный тариф в ноябре вырос уже до 6,33 грн_куб. м.

3. Сократите потери тепла

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Очередное повышение тарифа – повод провести ревизию своего дома на предмет теплопотерь. Конечно, когда за окном +10 градусов, щели и сквозняки не сильно скажутся на количестве сжигаемого газа. Но если на улице минусовая температура, теплопотери могут "съедать" до 25% расходуемого газа.

Заклейте окна или поменяйте уплотнители, поставьте также уплотнители на входные и балконные двери.

Поставьте теплоотражающие экраны на стены позади радиаторов, чтобы они обогревали только внутреннее пространство дома, а не стену.

Поищите теплосберегающую пленку на окна. Она прозрачна, поэтому внутренняя освещенность дома не пострадает. Зато такая пленка существенно сокращает потери тепла через окна.

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4. Топите только там, где нужно

В каждом доме, наверное, есть более холодные и более теплые комнаты. И часто ради того, чтобы хорошо обогреть "холодную" комнату, просто открывается вентиль сильнее. При этом в "теплых" комнатах наступает "Африка", из-за чего приходится чаще проветривать эти комнаты, выпуская драгоценное тепло наружу.

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Гораздо экономнее поставить на батареи регуляторы температуры. Конечно, если планировка отопительной системы позволяет и другие помещения не будут из-за этого страдать. Благодаря терморегуляции можно уменьшить подачу теплоносителя для теплых комнат и таким образом внизить потребление газа.

Сократите количество "обитаемых" комнат, чтобы не отапливать, например, верхний этаж или часть дома. А уходя на работу или в гости, снижайте температуру подогрева дома.

5. Замените котел и другое оборудование на более выгодное и экономное

Старые радиаторы отдают меньше тепла, поскольку из-за накипи и мусора пропускают меньше теплоносителя. Заменив их на новые, можно получить больше тепла при меньшем потреблении газа.

Современные котлы также более экономные, чем старые. Среди новых максимальный КПД при минимальных затратах имеют котлы класса "А".

Также есть смысл посчитать, не выгоднее ли вместо газового котла приобрести твердотопливный или мультифункциональный – например, работающий на газу и на твердом топливе одновременно. Если в местности, где вы живете, уголь или дрова стоят копейки, возможно, переход на твердое топливо окажется выгоднее, чем полностью газовое отопление.

Ну, и перед следующим ремонтом подумайте о теплых полах – это не слишком дорого, но в холодное время года позволяет сократить расходы на отопление.

Напомним, после подорожания газа в Европе поставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения на ноябрь на 34,7% – до 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения.

Эта цена действительна для потребителей, которые используют пакет "Месячный". В рамках пакета "Годовой" цена составляет 6,45 грн/куб. м.

Напомним, также газ для производства тепла подорожал сразу на четверть. Стоимость газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина, но учитывает изменение цен на европейских газовых хабах.

Соответственно, тарифы для населения тоже зависят от стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому цена на газ для украинцев меняется каждый месяц, если не заключен договор с фиксированной ценой на год.

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